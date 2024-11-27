Названы самые опасные перекрестки Таллинна и Харьюмаа

За последний год на этом перекрестке произошло 120 ДТП, общий ущерб от которых составил 241 000 евро. Этот перекресток занимает второе место в Эстонии по количеству аварий и по размеру ущерба.

Опасность данного перекрестка заключается в чрезмерной спешке водителей, неправильном выборе полосы и несоблюдении скоростных ограничений. При приближении к круговому движению необходимо снижать скорость, выбирать правильную полосу в соответствии с дорожными знаками и быть готовым уступить дорогу тем, кто уже движется по кругу.

„Часто водители лишь в последний момент понимают, что находятся не в той полосе, и пытаются срочно перестроиться, что приводит к столкновениям с машинами в соседней полосе“, - добавил он.

„Поскольку до и после перекрестка дороги в каждом направлении четырехполосные, а летом разрешенная здесь скорость достигает 110 км/ч, многие водители не снижают скорость в достаточной степени. В результате они не успевают вовремя остановиться, чтобы уступить дорогу на кругу, и создают аварийные ситуации, либо врезаются в ожидающие перед перекрестком машины“, - сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв .

Речь идет о круговом перекрестке очень большого радиуса. Благодаря этому на нем можно двигаться с гораздо большей скоростью, чем обычно, а разрешенная скорость здесь составляет 50 км/ч. Сам перекресток достаточно простой и типичный, однако при движении с Таллиннской окружной дороги в сторону Таллинна и с шоссе Таллинн-Тарту на окружную дорогу предусмотрены отдельные полосы для правого поворота.

За последний год, то есть с начала октября прошлого года по конец сентября текущего, на этом перекрестке произошло 127 дорожно-транспортных происшествий, общий ущерб от которых составил 302 000 евро. Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования, этот круговой перекресток занимает первое место в стране как по количеству аварий, так и по размеру ущерба.

За последний год на этом перекрестке произошло 116 дорожно-транспортных происшествий, общий ущерб от которых составил 248 000 евро. Это третий перекресток в Эстонии по количеству аварий и размеру ущерба.

„Перестроение через несколько полос требует от водителя особого внимания и правильного использования сигнала поворота. Указатель поворота должен работать на протяжении всего процесса перестроения, даже если смена полосы движения оказывается невозможна немедленно и приходится подождать. Большинство столкновений на перекрестке Кристийне происходит во время перестроения именно на этом участке, поэтому при движении здесь нужно быть предельно осторожным и внимательным“, - подчеркнул Ярв.

Поскольку согласно правилам дорожного движения, двигаться по полосе для общественного транспорта можно только до первого перекрестка, где затем необходимо повернуть направо, водители, едущие в сторону Хааберсти и Пыхья-Таллинна, должны пересекать полосу для общественного транспорта по диагонали. Однако большинство людей, направляющихся в сторону Хааберсти и Пыхья-Таллинна, выстраиваются в очередь уже под виадуком и тем самым затрудняют движение общественного транспорта.

Улица Эндла перед перекрестком в направлении Мустамяэ, Хааберсти и Пыхья-Таллинна сама по себе является опасным местом. Под железнодорожным виадуком находятся две полосы для автомобилей и одна для общественного транспорта, которая ведет к бульвару Сыпрузе. После улицы Мадара к полосе для общественного транспорта добавляются еще две полосы, ведущие в сторону Хааберсти и Пыхья-Таллинна.

„Многие водители, к сожалению, игнорируют запрещающий сигнал светофора и въезжают на перекресток на желтый или даже на только что загоревшийся красный свет. В то же время для движущихся с другого направления машин уже загорается зеленый, что часто приводит к столкновениям“, - отметил Ярв.

Это один из самых сложных и одновременно самых загруженных перекрестков в Эстонии. Его сложность заключается в наличии пяти выездов и 11 полос движения в самой широкой части. Высокая сложность и интенсивность движения требуют от водителей максимального внимания и строгого соблюдения всех правил дорожного движения.

Опасным пересечение А. Х. Таммсааре теэ и улицы Тонди делает поворот налево с улицы Тонди на А. Х. Таммсааре теэ в направлении Ярвевана. На улице Тонди две полосы для левого поворота, а на А. Х. Таммсааре теэ полосы три. Однако это не основная причина, по которой в этом месте часто сталкиваются автомобили.

Причина, по которой на этом, казалось бы, простом перекрестке происходит так много аварий, кроется в единственном дорожном знаке. А именно, поворачивающим налево по правой полосе можно поворачивать только в крайнюю правую полосу А. Х. Таммсааре теэ, а поворачивающим налево по левой полосе – в левую и центральную полосы. Однако, большинству водителей представляется логичным совершить поворот из левой полосы поворота в левую полосу А. Х. Таммсааре теэ, а и из правой полосы поворота в центральную и правую полосы. Поэтому часто случается, что транспортные средства из обеих полос левого поворота хотят попасть в среднюю полосу, в результате чего происходит столкновение.

„Поэтому при повороте налево в этом месте безопаснее всего не поворачивать прямо в среднюю полосу А. Х. Таммсааре теэ, а перестроиться туда уже после поворота. Поворот из левой полосы поворота в среднюю полосу является правильным согласно знаку, но, к сожалению, это не защищает от столкновений, поскольку многие водители просто не следуют его указаниям“, - сказал Ярв.

Кольцо ТТУ – круговой перекресток бульвара Сыпрузе, Эхитаяте теэ и Академия теэ

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в прошлом году на этом перекрестке произошло 89 дорожно-транспортных происшествий с общим ущербом в 219 000 евро. По количеству аварий и размеру ущерба эта кольцевая развязка находится на шестом месте, но выбрана для этой статьи она была из-за запутанной организации дорожного движения.