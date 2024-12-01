Поторопитесь! С нового года вырастут госпошлины на заключение и расторжение брака

„Госпошлины будут увеличены, чтобы покрыть связанные с деятельностью расходы. В настоящее время они не покрывают реальных затрат государства на рассмотрение разрешений и ходатайств“, — объясняет изданию Maaleht руководитель отдела по делам народонаселением Министерства внутренних дел Энель Пунгас резкое повышение государственных пошлин с нового года.