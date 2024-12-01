Новости Эстонии
01.12.2024, 16:36

Поторопитесь! С нового года вырастут госпошлины на заключение и расторжение брака

 
Заключение и расторжение брака станет дороже.
Заключение и расторжение брака станет дороже.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

С нового года в Эстонии вырастут государственные пошлины на заключение и расторжение брака.

„Госпошлины будут увеличены, чтобы покрыть связанные с деятельностью расходы. В настоящее время они не покрывают реальных затрат государства на рассмотрение разрешений и ходатайств“, — объясняет изданию Maaleht руководитель отдела по делам народонаселением Министерства внутренних дел Энель Пунгас резкое повышение государственных пошлин с нового года.

Пунгас уточняет, что большая часть действующих на данный момент госпошлин в сфере народонаселения действует с 2016 года и рассчитывались на основании т. н. затратного метода.

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