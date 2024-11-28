ЧП и криминал
28.11.2024, 08:05

Адвокат борется, чтобы прокуроры в США не получили в деле эстонских криптомиллионеров „разрушительное оружие“

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Адвокаты Карл Каськ (слева) и Пауль Керес представляли в Госсуде криптомиллионера Сергей Потапенко, которого на заседании официально называли „причастным лицом“
Адвокаты Карл Каськ (слева) и Пауль Керес представляли в Госсуде криптомиллионера Сергей Потапенко, которого на заседании официально называли „причастным лицом“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) пытается передать в собственность государства почти 100 000 евро с банковских счетов криптомиллионера Сергея Потапенко, находящегося под судом в США. Это может повлиять на данный крупный судебный процесс, пишет Eesti Ekspress.

„А какими могли бы быть последствия такого решения для Сергея Потапенко в США? - спросил адвокат Пауль Керес во вторник на прошедшем в Государственном суде заседании. - Они были бы разрушительными!“

Спор шел вокруг того, имеет ли право RAB ходатайствовать о передаче в государственную казну с банковских счетов Потапенко денежных средств и акций на сумму около 100 000 евро.

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