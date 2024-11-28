Адвокат борется, чтобы прокуроры в США не получили в деле эстонских криптомиллионеров „разрушительное оружие“

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) пытается передать в собственность государства почти 100 000 евро с банковских счетов криптомиллионера Сергея Потапенко, находящегося под судом в США. Это может повлиять на данный крупный судебный процесс, пишет Eesti Ekspress.