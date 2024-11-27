В Финляндии под суд пошел мужчина из Эстонии, обвиняемый в убийстве соотечественника

Мужчина обвиняется с том, что застрелил свою жертву 27 июля в Эспоо в квартире, расположенной в районе Хаукилахти. Жертвой также стал примерно 30-летний житель Эстонии, передает Ilta-Sanomat.

Подозреваемый в убийстве был задержан на следующий день после совершения преступления. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве, но затем дело было переквалифицировано на непредумышленное убийство.

По словам прокурора, мужчина достал из сумки в квартире оружие, похожее на пистолет, направил его в голову жертвы, которая сидела на диване на расстоянии 1-2 метров, и выстрелил. Потерпевший поднял руки к голове. Пуля прошла через руку и попала жертве в голову.

Пострадавший скончался через два дня в больнице. Обвиняемый признался в причинении смерти человеку, но утверждает, что пистолет выстрелил случайно.

После стрельбы подсудимый, по данным прокурора, направил оружие также на другого мужчину, находившегося в квартире, и спросил, пойдёт ли тот с ним. По словам прокурора, у того мужчины были обоснованные причины опасаться за свою безопасность.

В тот же день, 27 июля, обвиняемый угрожал еще одному мужчине в Вантаа. Согласно обвинительному заключению, подсудимый сидел на заднем сиденье припаркованного автомобиля и целился в голову другого мужчины, сидевшего на переднем сиденье. Обвиняемый предположительно пообещал застрелить сидевшего на переднем сиденье, если тот продолжит говорить.

Согласно обвинению, подсудимый предположительно незаконно приобрел и хранил пистолет калибра .380 и патроны, хотя у него не было разрешения на оружие.

Прокурор потребовал для подсудимого 11 лет лишения свободы. Мужчина в основном признался в инкриминируемых ему деяниях.

Подсудимый имеет криминальное прошлое. Он обвинялся в имущественных преступлениях, преступлениях, связанных с наркотиками, кражах, в вождении в нетрезвом виде и употреблении наркотиков.