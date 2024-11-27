Рейтинг паспортов по степени свободы путешествий: Эстония — на 37 месте, Россия с трудом входит в первую сотню

Эстония в этом списке заняла 37 место. У наших соседей самый сильный паспорт — у Финляндии (14 место). Швеция — на 22 месте, Латвия — на 36 месте, Литва на 26. Польша занимает 16 строчку. По степени свободы путешествий украинский паспорт — на 65 месте. Россия в рейтинге паспортов сейчас на 95-м месте.

Индекс паспортов VisaGuide — это система рейтинга паспортов, которая оценивает 199 стран и территорий на основе таких факторов, как безвизовый доступ, виза по прибытии, электронные визы и глобальная мобильность . Он использует показатель значимости назначения (DSS) для присвоения уникального значения каждому паспорту. Поскольку каждой стране назначения присваивается уникальный DSS, это означает, что возможность путешествовать без визы в страну с более высоким DSS дает выбранному паспорту более высокую ценность, чем безвизовый доступ в страну с низким DSS. Это приводит к более точному рейтингу для каждого паспорта. После расчета всех факторов каждый паспорт имеет свою уникальную ценность, и не существует двух стран с одинаковым количеством „безвизовых“ направлений.

Как собираются данные?

Индекс и его содержимое основаны на собственных данных и дополнены, улучшены и обновлены с использованием обширных внутренних исследований и открытых онлайн-данных. Индекс включает паспорта 193 стран-членов Организации Объединенных Наций и 6 территорий (Китайская Республика Тайвань, Макао (САР Китая), Гонконг (САР Китая), Косово, Палестинская территория и Ватикан), всего рассматривается 199 паспортов и 227 различных направлений путешествий.

Как обновляются данные?

У портала есть специальная исследовательская группа, которая ежедневно работает над Индексом, отслеживая последние изменения визовой политики по всем 227 возможным направлениям. Исследовательская группа тесно сотрудничает с отделом новостей, гарантируя, что вся последняя информация надежна и соответствует фактам.

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