Рейтинг паспортов по степени свободы путешествий: Эстония — на 37 месте, Россия с трудом входит в первую сотню
Портал VisaGuide, специализирующийся по визам по всему миру, выпустил свой индекс паспортов за текущий год. Самым надежным в мире оказался паспорт Сингапура — именно его рейтинг составил составил 91,27 и таким образом стал самым сильным паспортом в мире. В топе — Испания, Италия, Венгрия и Германия.
Эстония в этом списке заняла 37 место. У наших соседей самый сильный паспорт — у Финляндии (14 место). Швеция — на 22 месте, Латвия — на 36 месте, Литва на 26. Польша занимает 16 строчку. По степени свободы путешествий украинский паспорт — на 65 месте. Россия в рейтинге паспортов сейчас на 95-м месте.
Индекс паспортов VisaGuide — это система рейтинга паспортов, которая оценивает 199 стран и территорий на основе таких факторов, как безвизовый доступ, виза по прибытии, электронные визы и глобальная мобильность . Он использует показатель значимости назначения (DSS) для присвоения уникального значения каждому паспорту. Поскольку каждой стране назначения присваивается уникальный DSS, это означает, что возможность путешествовать без визы в страну с более высоким DSS дает выбранному паспорту более высокую ценность, чем безвизовый доступ в страну с низким DSS. Это приводит к более точному рейтингу для каждого паспорта. После расчета всех факторов каждый паспорт имеет свою уникальную ценность, и не существует двух стран с одинаковым количеством „безвизовых“ направлений.
Как собираются данные?
Индекс и его содержимое основаны на собственных данных и дополнены, улучшены и обновлены с использованием обширных внутренних исследований и открытых онлайн-данных. Индекс включает паспорта 193 стран-членов Организации Объединенных Наций и 6 территорий (Китайская Республика Тайвань, Макао (САР Китая), Гонконг (САР Китая), Косово, Палестинская территория и Ватикан), всего рассматривается 199 паспортов и 227 различных направлений путешествий.
Как обновляются данные?
У портала есть специальная исследовательская группа, которая ежедневно работает над Индексом, отслеживая последние изменения визовой политики по всем 227 возможным направлениям. Исследовательская группа тесно сотрудничает с отделом новостей, гарантируя, что вся последняя информация надежна и соответствует фактам.