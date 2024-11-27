В Литве на рабочем месте скончался работник Barbora: женщина рассказала об ужасных условиях

Читатель Delfi Раса, настоящее имя порталу Delfi известно, рассказала, что больше не может молчать. Смерть одного работника заставляет ее рассказать о случившемся.

„Мы все прекрасно знакомы с сетью магазинов Maxima и ее доставкой Barbora, которая умудряется тысячи евро платить инфлюэнсерам за рекламу, маркетинг у них превыше всего. Maxima никогда ничего не сообщает, все остается внутри. Я говорю об утрате работников. Конкретно сегодня, в рабочее время, после обеда, один из работников умер в подъезде дома, куда привез продукты. Его тело нашли жители дома. Он пообедал с коллегами, собрал заказы и отправился их развозить, за работу ему платили гроши““, – писала в понедельник Раса.

По ее словам, нагрузки на работниках огромные, и речи нет о качественном отдыхе. „Работники работают по 14-16 часов! Как заводные бегают, спешат, когда отдыхать?! Каждая остановка фиксируется, а если и остановишься, то закончишь работу не в 21 ч., а в лучшем случае, в 22 ч., а ведь смена началась в 6 ч. В их таблицах фиксируют вес, сколько продуктов доставлено: 1.5 тонны, 1.8 тонн, 2 тонны – ужасно. И это не шутка. Пока кто-то пьет третью чашку кофе и шутит в баре, их „рабы“, позволю себе так сказать, работают в поте лица за несколько сот евро. И не в деньгах дело, а в распределении нагрузки. Переступают все границы человеческой морали. Что они ответят на это? „Не нравится? Не работай“. Не ты, так другой будет работать. Рабочие сменяются часто, поскольку для компании это просто очередной работник, но ведь это был чей-то отец, сын, друг! Он человек, все люди, каждый может выбирать ту или иную работу, но не в этом дело!“, – сказала женщина.