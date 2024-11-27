Полиция развернула масштабные поиски пропавшей девочки. Она найдена живой и невредимой
В ночь на среду полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летней Анны-Лизете, близкие которой не могли с ней связаться.
По имевшейся информации, в последний раз девушка находилась в районе Кихлевере в Кадрина. Там полиция ее тоже искала, но безрезультатно.
Как сообщил руководитель поисков Вилле Ряник, вчера пропавшую долго искали на местности. „Были задействованы и служебные собаки, но, к сожалению, найти девушку не удалось. Тем не менее, поиски продолжаются, и в настоящее время полиция собирает дополнительные силы в деревне Кихлевере в Кадрина, чтобы повторно осмотреть уже проверенные места, а также проработать следующие запланированные участки поиска. Поиски сосредоточены в деревне Кихлевере, поскольку именно там на обочине дороги был обнаружен мобильный телефон девушки“, - пояснил в среду утром страж порядка.
В это же время шел поиск дополнительной информации о других возможных местах нахождения девушки. Ни у друзей, ни у знакомых пропавшей ее не было.
„В прошлые разы, когда девушка пропадала подобным образом, полиция находила ее в подъездах различных домов волости Кадрина, но сейчас проверка зданий не дала результатов. Поиск продолжается“, - добавил утром Ряник.
Около 15:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что девочка найдена живой и поиски прекращаются.
„Полиция отреагировала на сообщение о пропаже большими силами, потому что были основания считать, что жизнь девочки в опасности. Наряду с полицейскими на местности и при проверке заброшенных домов помогали также десятки срочников. Вдобавок приходили на помощь спасатели, которые проверяли расположенные в районе водоемы. Также девочку искали со служебными собаками и дронами. Сегодня после полудня мы получили обнадеживающее сообщение, что девочку видели передвигающейся в районе Кадрина. Уже некоторое время спустя она вышла нам навстречу рядом со своим домом. Состояние ее здоровья мы дадим оценить скорой помощи, после чего можно будет решить, нуждается ли девочка в стационарном лечении или может остаться дома под опекой матери. Хотя поиски на местности прекращены, мы еще дополнительно выясним, при каких обстоятельствах девочка не вернулась домой, где она провела ночь и другие детали для того, чтобы подобных случаев пропажи больше не было“, - прокомментировал руководитель поисков, глава патрульной службы Раквере Вилле Ряник.
Сегодня полиция нашла другого 15-летнего подростка
Сегодня утром полиция сообщила, что нашла пропавшего в середине октября 15-летний парня.
Помощи в установлении местонахождения 15-летнего подростка, который ушел 13 октября из учебного центра Валгейыэ (Маарьямааская образовательная коллегия) и не вернулся, полиция попросила в среду, 20 ноября.
Отмечалось, что он покинул учебное заведение для того, чтобы съездить домой. На протяжении всего этого времени молодой человек дома тоже не появлялся. При этом и представители школьного коллектива, и его близкие видели подростка как в районе школы, так и в районе его дома, но побеседовать или выйти с ним на контакт не удалось.
Через неделю, 27 ноября, полиция сообщила, что им удалось установить местоположение подростка и вернуть его в учебное учреждение.