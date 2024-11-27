Полиция развернула масштабные поиски пропавшей девочки. Она найдена живой и невредимой

По имевшейся информации, в последний раз девушка находилась в районе Кихлевере в Кадрина. Там полиция ее тоже искала, но безрезультатно.

Как сообщил руководитель поисков Вилле Ряник, вчера пропавшую долго искали на местности. „Были задействованы и служебные собаки, но, к сожалению, найти девушку не удалось. Тем не менее, поиски продолжаются, и в настоящее время полиция собирает дополнительные силы в деревне Кихлевере в Кадрина, чтобы повторно осмотреть уже проверенные места, а также проработать следующие запланированные участки поиска. Поиски сосредоточены в деревне Кихлевере, поскольку именно там на обочине дороги был обнаружен мобильный телефон девушки“, - пояснил в среду утром страж порядка.

В это же время шел поиск дополнительной информации о других возможных местах нахождения девушки. Ни у друзей, ни у знакомых пропавшей ее не было.

„В прошлые разы, когда девушка пропадала подобным образом, полиция находила ее в подъездах различных домов волости Кадрина, но сейчас проверка зданий не дала результатов. Поиск продолжается“, - добавил утром Ряник.

Около 15:30 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что девочка найдена живой и поиски прекращаются.