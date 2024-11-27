Полиция развернула масштабные поиски пропавшей девочки. Ее мобильный был найден на обочине

Рост Ханны-Лизете около 165 см, телосложение худощавое, волосы темные до плеч. Уходя из дома, была одета в фиолетовую куртку Puma, черную шапку Puma, черные спортивные штаны и черные зимние сапоги.

По имеющейся информации, в последний раз девушка находилась в районе Кихлевере в Кадрина. Там полиция ее тоже искала, но пока безрезультатно.

Если кто-то видел подходящую под описание девушку, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

Поиски начались накануне

Как сообщил руководитель поисков Вилле Ряник, вчера пропавшую долго искали на местности. „Были задействованы и служебные собаки, но, к сожалению, найти девушку не удалось. Тем не менее, поиски продолжаются, и в настоящее время полиция собирает дополнительные силы в деревне Кихлевере в Кадрина, чтобы повторно осмотреть уже проверенные места, а также проработать следующие запланированные участки поиска. Поиски сосредоточены в деревне Кихлевере, поскольку именно там на обочине дороги был обнаружен мобильный телефон девушки“, - пояснил страж порядка.

В это же время идет поиск дополнительной информации о других возможных местах нахождения девушки. Ни у друзей, ни у знакомых пропавшей ее нет.

„В прошлые разы, когда девушка пропадала подобным образом, полиция находила ее в подъездах различных домов волости Кадрина, но сейчас проверка зданий не дала результатов. Поиск продолжается“, - добавил Ряник.

Он попросил всех, кто-то располагает информацией, которая могла бы помочь найти девушку, сообщить об этом полиции.

Сегодня полиция нашла другого 15-летнего подростка

Сегодня утром полиция сообщила, что нашла пропавшего в середине октября 15-летний парня.

Помощи в установлении местонахождения 15-летнего подростка, который ушел 13 октября из учебного центра Валгейыэ (Маарьямааская образовательная коллегия) и не вернулся, полиция попросила в среду, 20 ноября.