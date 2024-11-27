Новости Эстонии
27.11.2024, 10:45

ПРОГНОЗ | В ближайшее время погода будет теплой, возможен туман

 
Когда ожидать обильного снега?
Туман в Таллинне 21.01.2023
Туман в Таллинне 21.01.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Морозной зимней погодой пока жителям Эстонии насладиться не удастся, потому что в ближайшее время нас ждут тепло и дожди, пишет Maaleht.

В среду (27.11) со стороны Скандинавии к Балтийскому морю подойдет зона низкого давления с влажным воздухом. У ее края нас ждет теплая, пасмурная и влажная погода. То здесь, то там будут идти небольшие дожди, только в начале ночи в Юго-Восточной Эстонии осадки будут сильными. Условия благоприятны для образования тумана. Сильный юго-западный ветер стихнет, и его скорость будет умеренной. Температура воздуха днем ​​2-6°С, на побережье до 8°С.

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