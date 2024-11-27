ПРОГНОЗ | В ближайшее время погода будет теплой, возможен туман

В среду (27.11) со стороны Скандинавии к Балтийскому морю подойдет зона низкого давления с влажным воздухом. У ее края нас ждет теплая, пасмурная и влажная погода. То здесь, то там будут идти небольшие дожди, только в начале ночи в Юго-Восточной Эстонии осадки будут сильными. Условия благоприятны для образования тумана. Сильный юго-западный ветер стихнет, и его скорость будет умеренной. Температура воздуха днем ​​2-6°С, на побережье до 8°С.