27.11.2024, 12:45
Веб-приложение позволило серийному педофилу „сбежать“ с заседания суда
ФОТО: | Delfi Meedia
Серийный педофил Рене Кульюс, когда решался вопрос о его досрочном освобождении, не стал участвовать в обсуждении. Из тюрьмы он выйдет через год. Ранее он тоже предпочитал отбывать наказание полностью, ведь в таком случае после освобождения не нужно было „отмечаться“ в службе пробации.
В понедельник, 25 ноября, в Харьюском уездном суде в зале на четвертом этаже проходили заседания, на которых обсуждалась возможность условно-досрочного освобождения заключенных. На одном из заседаний решался вопрос об УДО закоренелого педофила Рене Кульюса (43). Как и другие заключенные в зале суда, он присутствовал виртуально, общение велось по видеосвязи
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