Веб-приложение позволило серийному педофилу „сбежать“ с заседания суда

Серийный педофил Рене Кульюс, когда решался вопрос о его досрочном освобождении, не стал участвовать в обсуждении. Из тюрьмы он выйдет через год. Ранее он тоже предпочитал отбывать наказание полностью, ведь в таком случае после освобождения не нужно было „отмечаться“ в службе пробации.