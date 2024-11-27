ЧП и криминал
27.11.2024, 12:45

Веб-приложение позволило серийному педофилу „сбежать“ с заседания суда

 
Рене Кульюс, страдающий половым влечением к детям, высоко ценит собственную приватность. Общаясь в режиме видеоконференции, прятал лицо под (медицинской) маской.
Рене Кульюс, страдающий половым влечением к детям, высоко ценит собственную приватность. Общаясь в режиме видеоконференции, прятал лицо под (медицинской) маской.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Серийный педофил Рене Кульюс, когда решался вопрос о его досрочном освобождении, не стал участвовать в обсуждении. Из тюрьмы он выйдет через год. Ранее он тоже предпочитал отбывать наказание полностью, ведь в таком случае после освобождения не нужно было „отмечаться“ в службе пробации.

В понедельник, 25 ноября, в Харьюском уездном суде в зале на четвертом этаже проходили заседания, на которых обсуждалась возможность условно-досрочного освобождения заключенных. На одном из заседаний решался вопрос об УДО закоренелого педофила Рене Кульюса (43). Как и другие заключенные в зале суда, он присутствовал виртуально, общение велось по видеосвязи

Суд объявил заседание открытым, и Кульюс попросил представить тех, кто присутствует в зале.

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