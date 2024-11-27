ФОТО | В подсветке высотного здания в Таллинне горожане увидели букву Z в цветах георгиевской ленточки

„Неужели я единственный человек, который увидел букву Z в цветах георгиевской ленты?“ - таким вопросом задался один из читателей Delfi.

„Мне было неловко видеть, как бывший министр иностранных дел Украины [Дмитрий Кулеба] во время визита в Эстонию проезжал мимо здания у перекрестка рядом с магазином Stockmann“, - признался другой читатель, имея в виду изображение на высотном здании.

Однако не стоит искать провокацию за световым решением. По случаю отмечавшегося 25 ноября Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин несколько высотных зданий в Таллинне и других городах были окрашены в оранжевый цвет, в том числе 15-этажное офисное здание в районе квартала Arter.

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