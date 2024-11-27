Новости Эстонии
27.11.2024, 09:00

ГРАФИКИ | Рейтинги партий: поддержка Isamaa снизилась, Партии реформ – выросла

 
Рейтинг реформистов немного вырос.
Рейтинг реформистов немного вырос.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

НКО „Институт общественных исследований“ и социологическая фирма Norstat Eesti каждую неделю проводят опросы с целью изучения партийных предпочтений. Как показал последний опрос, партию Isamaa поддерживают 28%, Партию реформ 18,7% и Социал-демократическую партию 13,9% граждан, обладающих правом голоса.

Последние сводные данные отражают период с 28 октября по 24 ноября сентября, всего в опросе принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики.

За неделю поддержка партии Isamaa, занимающей лидирующую позицию, снизилась на 1,5 процентных пункта, рейтинг Партии реформ, занимающей второе место по популярности, за неделю вырос на 1,3 процентных пункта. В таблице популярности политических сил Социал-демократическая партия занимает третье место. Поддержка остальных партий не претерпела существенных изменений.

За первой тройкой следуют Центристская партия (13,8%) и EKRE (12,5%), из представленных в парламенте партий самый низкий рейтинг у Eesti 200 (4,2%).

Коалиционные партии поддерживают 36,8%, оппозиционные - 54,3% респондентов.

Поддержка партий. 03.11.24 - 24.11.24
Возможное распределение мест в парламенте. 24.11.2024

Помимо партийных предпочтений, раз в месяц интересуются мнением респондентов о работе правительства и премьер-министра. Согласно последним результатам, 30% опрошенных считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 63% - что скорее плохо или очень плохо. 27% респондентов одобряют, а 45% не одобряют то, как Кристен Михал справляется с работой на посту премьер-министра.

Одобрение работы правительства и премьер-министра.

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