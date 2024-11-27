ГРАФИКИ | Рейтинги партий: поддержка Isamaa снизилась, Партии реформ – выросла

За неделю поддержка партии Isamaa, занимающей лидирующую позицию, снизилась на 1,5 процентных пункта, рейтинг Партии реформ, занимающей второе место по популярности, за неделю вырос на 1,3 процентных пункта. В таблице популярности политических сил Социал-демократическая партия занимает третье место. Поддержка остальных партий не претерпела существенных изменений.

Помимо партийных предпочтений, раз в месяц интересуются мнением респондентов о работе правительства и премьер-министра. Согласно последним результатам, 30% опрошенных считают, что правительство работает очень хорошо или скорее хорошо, а 63% - что скорее плохо или очень плохо. 27% респондентов одобряют, а 45% не одобряют то, как Кристен Михал справляется с работой на посту премьер-министра.