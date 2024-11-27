Коронавирус в Эстонии: какова ситуация на данный момент?

Из всех выявленных с 11 по 17 ноября случаев заражения 112 были подтверждены лабораторно, остальные – клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней снизился до 104 случаев на 100 000 человек.

Неправильное лечение легких форм коронавируса опасно

Как говорила ранее RusDelfi врач общей практики Confido Карина Иванова, неправильное лечение легких форм коронавируса может привести к затяжным последствиям:

„Даже при легких симптомах COVID-19 может вызвать так называемый „долгий ковид“ (long COVID) — когда человек испытывает усталость, проблемы с дыханием, когнитивные нарушения или боли в суставах в течение недель или даже месяцев после выздоровления. Если человек не делает тест и предполагает, что у него обычная простуда, он может не соблюдать меры предосторожности, такие как самоизоляция, что приведет к дальнейшему распространению вируса среди окружающих. Это особенно опасно для людей из групп риска, для которых заражение COVID-19 может быть фатальным. Кроме того, неправильное самолечение, например, бесконтрольный прием антибиотиков, может навредить организму и усугубить симптомы. Поскольку коронавирус - это вирусная инфекция, антибиотиками он не лечится.

Довольно часто бывает так, что пациент уверен, что у него нет данного заболевания, а тест показывает обратное. Многие пациенты не подозревают, что у них COVID-19, поскольку симптомы могут быть легкими или нетипичными — например, легкое недомогание, которое человек списывает на усталость или сезонную аллергию. Именно поэтому тестирование остается важным инструментом для своевременной диагностики. Даже если симптомы кажутся незначительными, важно помнить, что человек может быть переносчиком вируса и заражать окружающих. Это особенно важно в периоды вспышек заболеваний и для тех, кто контактирует с уязвимыми группами населения.