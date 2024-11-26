Полиция просит помощи в поисках 74-летнего Аарне из Рапламаа

Сегодня в 16.00 в полицию поступило сообщение о том, что 74-летний Аарне ушел из своего дома в поселке Пиргу в Рапламаа и до сих пор не вернулся. Из-за душевного расстройства и проблем с памятью он может попасть в беду.

Мужчина был одет в зеленую куртку, темные брюки и темную шапку. Он уехал из дома на велосипеде. Мобильный телефон с собой он не взял.

Полиция разыскивает мужчину как в его родном поселке, так и окрестностях, а также собирает любую дополнительную информацию, чтобы понять, в каком направлении мог двигаться Аарне, когда ушел из дома. Поиски продолжаются, но на данный момент, к сожалению, ни одна из версий пока не привела к обнаружению мужчины.

Полиция просит всех, кто видел в окрестностях Рапла похожего мужчину, сообщить об этом по номеру 112.