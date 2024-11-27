Политическая реклама за деньги нарвитян? После публикации RusDelfi Комиссия по надзору запросила объяснения у Центристской партии и мэра Нарвы
21 ноября Комиссия по надзору за финансированием партий приняла решение потребовать у мэра Нарвы Яана Тоотса (Центристская партия) и Центристской партии объяснений по поводу использования городской управы как площадки для выражения своей партийной позиции. Поводом послужил материал RusDelfi „А так можно было? Центристы в открытую используют управу Нарвы как площадку для выборов“, опубликованный 1 ноября.
В материале мы обратили внимание на пресс-сообщение от Нарвской городской управы, в котором рассказывается, казалось бы, обычная история: предприятия общепита бастовали против высоких налогов, и их поддержал мэр Нарвы Яан Тоотс. Вот только мэр Нарвы в нем одновременно представлен как вице-председатель Центристской партии.
„Центристская партия выступает против чрезмерной налоговой нагрузки, которую накладывает правительство, ведь она лишь усугубляет существующие проблемы. В попытке пополнить государственный бюджет правительство не должно заглядывать исключительно в карманы предпринимателей и налогоплательщиков. Такая политика — тупиковый путь, который приведет к массовому закрытию предприятий и снижению уровня жизни наших граждан, — такая цитата мэра вошла в пресс-сообщение. Пресс-сообщение широко разошлось в медиа, кроме того, оно было опубликовано на официальной странице города в Facebook.
После публикации данного материала в Комиссию по надзору за использованием партийных средств обратился вице-мэр Таллинна (Eesti 200) Алексей Яшин, который отметил, что транслирование позиции партии, используя в качестве канала коммуникации городскую управу, означает проведение политической кампании за деньги налогоплательщиков, а это согласно Закону о политических партиях, запрещено.
Комиссия приняла решение сделать запрос Яану Тоотсу и Центристкой партии для дачи объяснений.
В случае, если Комиссия решит, что это была реклама центристов, они должны будут выплатить городу определенную сумму. Каким будет решение, станет известно примерно через месяц, после ответа центристов и анализа ситуации.