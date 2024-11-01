А так можно было? Центристы в открытую используют управу Нарвы как площадку для выборов(12)
Поздно ночью в почтовые ящики СМИ Эстонии „упало“ пресс-сообщение от Нарвской городской управы, в котором рассказывается, казалось бы, обычная история: в четверг предприятия общепита бастовали против высоких налогов, и их поддержал мэр Нарвы Яан Тоотс. Вот только это пресс-сообщение должно было выйти из под пера пресс-секретаря Центристской партии.
Начнем с того, что мэр Нарвы одновременно представлен как вице-председатель Центристской партии.
„Центристская партия выступает против чрезмерной налоговой нагрузки, которую накладывает правительство, ведь она лишь усугубляет существующие проблемы. В попытке пополнить государственный бюджет правительство не должно заглядывать исключительно в карманы предпринимателей и налогоплательщиков. Такая политика — тупиковый путь, который приведет к массовому закрытию предприятий и снижению уровня жизни наших граждан, - такая цитата мэра вошла в пресс-сообщение.
Сказать, что при прочтении, понимая, что сообщение пришло из управы, которая изначально не может позволить себе рекламировать какую-либо партию, градус удивления зашкаливал - это ничего не сказать.
Это уже второй публичный прокол центристов в лице мэра. Недавно в интервью ERR, комментируя ситуацию с Нарвским музеем, мэр произнес фразу „наша фракция“, имея в виду фракцию в горсобрании. Не будучи сам депутатом, а являясь представителем исполняющей решения власти.
Хорошо, что в Нарве теперь нет муниципальной газеты, иначе за деньги налогоплательщиков мы получили бы красочно оформленное издание с фотографиями членов ЦП и неофициальным названием „Центристские ведомости“.
Кстати, вышеописанное с утра опубликовали на на официальной страничке города в Facebook.
Будем надеяться, что подобные пресс-сообщения в следующий раз все-таки настолько позорно не заблудятся, а „прилетят“ с почтового ящика Центристской партии.
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