Новости Эстонии
27.11.2024, 09:26

Гражданство Эстонии для россиян и украинцев: реформист Кросс призывает к упрощению, что говорит МВД?

 
По словам Ээрик-Нийлеса Кросса (на фото), во время тура вопросов и ответов в Рийгикогу действительно обсуждалось, что проживающие в Эстонии граждане России порой не могут отказаться от российского гражданства. Одна из причин — Россия требует дополнительные документы.
По словам Ээрик-Нийлеса Кросса (на фото), во время тура вопросов и ответов в Рийгикогу действительно обсуждалось, что проживающие в Эстонии граждане России порой не могут отказаться от российского гражданства. Одна из причин — Россия требует дополнительные документы.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) предлагает смягчить требования к получению гражданства Эстонии для граждан РФ. Кроме того, в Министерство иностранных дел Эстонии поступил запрос от Федерации гребли Эстонии с просьбой помочь спортсменам с гражданствами России и Украины, которые больше не могут представлять Эстонию на международных соревнованиях. В министерстве прокомментировали эту инициативу и объяснили текущую ситуацию.

Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об изменении Конституции Эстонии, который лишит права голоса на местных выборах граждан РФ, Беларуси и, возможно, лиц, не определившихся с гражданством (обладателей серых паспортов).

Как пояснил ранее в интервью корреспонденту Delfi Кросс, во время тура вопросов и ответов в Рийгикогу действительно обсуждалось, что проживающие в Эстонии граждане России порой не могут отказаться от российского гражданства. Одна из причин — Россия требует дополнительные документы.

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