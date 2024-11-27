27.11.2024, 09:26
Гражданство Эстонии для россиян и украинцев: реформист Кросс призывает к упрощению, что говорит МВД?
ФОТО: | Delfi Meedia
Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) предлагает смягчить требования к получению гражданства Эстонии для граждан РФ. Кроме того, в Министерство иностранных дел Эстонии поступил запрос от Федерации гребли Эстонии с просьбой помочь спортсменам с гражданствами России и Украины, которые больше не могут представлять Эстонию на международных соревнованиях. В министерстве прокомментировали эту инициативу и объяснили текущую ситуацию.
Рийгикогу принял в первом чтении законопроект об изменении Конституции Эстонии, который лишит права голоса на местных выборах граждан РФ, Беларуси и, возможно, лиц, не определившихся с гражданством (обладателей серых паспортов).
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