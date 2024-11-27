Гражданство Эстонии для россиян и украинцев: реформист Кросс призывает к упрощению, что говорит МВД?

Депутат Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) предлагает смягчить требования к получению гражданства Эстонии для граждан РФ. Кроме того, в Министерство иностранных дел Эстонии поступил запрос от Федерации гребли Эстонии с просьбой помочь спортсменам с гражданствами России и Украины, которые больше не могут представлять Эстонию на международных соревнованиях. В министерстве прокомментировали эту инициативу и объяснили текущую ситуацию.