26.11.2024, 16:44
Последствия скандала. Концерн Eesti Energia отозвал свои мощности с электробиржи(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувший четверг, 21 ноября, концерн Eesti Energia сообщил электробирже Nord Pool, что неопределенное время не будет участвовать в торгах с предложением энергоблока Эстонской электростанции.
Решение было принято после обнародования в прошлый четверг отчета компании Eesti Energia, согласно которому на электростанциях и заводах по производству масел были превышены предельно допустимые нормы загрязняющих веществ, указанные в экологическом комплексным разрешении.
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