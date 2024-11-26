Экономика
26.11.2024, 16:44

Последствия скандала. Концерн Eesti Energia отозвал свои мощности с электробиржи

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Эстонская электростанция (на фото) не может производить электроэнергию, не нарушая экологические требования.
Эстонская электростанция (на фото) не может производить электроэнергию, не нарушая экологические требования.
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | Delfi Meedia

В минувший четверг, 21 ноября, концерн Eesti Energia сообщил электробирже Nord Pool, что неопределенное время не будет участвовать в торгах с предложением энергоблока Эстонской электростанции.

Решение было принято после обнародования в прошлый четверг отчета компании Eesti Energia, согласно которому на электростанциях и заводах по производству масел были превышены предельно допустимые нормы загрязняющих веществ, указанные в экологическом комплексным разрешении.

Общая мощность отозванных с биржи энергоблоков составляет почти 700 мегаватт. Решение касается третьего (163 МВт), четвертого (163 МВт), шестого (173 МВт) и восьмого (194 МВт) энергоблоков Эстонской электростанции.

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