Экономика
26.11.2024, 16:17

Небольшое различие в данных о регистрации может обернутся огромной разницей в автоналоге

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В категории домов на колесах есть нюансы.
В категории домов на колесах есть нюансы.
ФОТО: IMAGO/Rainer Droese | Scanpix

Сумма автомобильного налога, который надо будет уплатить за дома на колесах, сильно зависит от того, зарегистрировано транспортное средство в качестве жилья или нет, пишет Maaleht.

Точную сумму налога, который они должны будут заплатить, автовладельцы узнают только 1 января 2025 года. Уплатить налог можно будет как одним платежом, так и частями. Как минимум 50% суммы налога необходимо оплатить до 15 июня, а остальную часть — до 15 декабря. Точная сумма налога будет рассчитана 1 января на основании данных дорожного регистра.

Однако внимание общественности уже привлекли несколько различий, которые могут означат для владельцев транспортных средств разницу в несколько тысяч евро за определенное количество лет.

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