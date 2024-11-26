26.11.2024, 16:17
Небольшое различие в данных о регистрации может обернутся огромной разницей в автоналоге(1)
ФОТО: | Scanpix
Сумма автомобильного налога, который надо будет уплатить за дома на колесах, сильно зависит от того, зарегистрировано транспортное средство в качестве жилья или нет, пишет Maaleht.
Точную сумму налога, который они должны будут заплатить, автовладельцы узнают только 1 января 2025 года. Уплатить налог можно будет как одним платежом, так и частями. Как минимум 50% суммы налога необходимо оплатить до 15 июня, а остальную часть — до 15 декабря. Точная сумма налога будет рассчитана 1 января на основании данных дорожного регистра.
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