Небольшое различие в данных о регистрации может обернутся огромной разницей в автоналоге

Точную сумму налога, который они должны будут заплатить, автовладельцы узнают только 1 января 2025 года. Уплатить налог можно будет как одним платежом, так и частями. Как минимум 50% суммы налога необходимо оплатить до 15 июня, а остальную часть — до 15 декабря. Точная сумма налога будет рассчитана 1 января на основании данных дорожного регистра.