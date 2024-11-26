Таллинн реорганизует работу сотрудников по защите детей
Таллиннская городская управа направила на утверждение в городское собрание проект постановления, согласно которому, среди прочего, должности специалистов по благополучию детей, работающих в районных управах, будут переведены в структуру Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения.
Вице-мэр Карл Сандер Казе отметил, что цель изменений – предоставить детям и семьям в Таллинне наилучшую поддержку. „Мы уже несколько месяцев обсуждаем и готовим изменения в таллиннской системе защиты детей. Проведенный в 2021 году аудит указал на отсутствие в Таллинне единого и структурированного подхода к управлению делами в сфере защиты детей. Методы работы в этой области различались по районам, как и нагрузка на специалистов по благополучию детей и количество рассматриваемых дел. Планируемое изменение позволит системе защиты детей в Таллинне стать более специализированной и выделит больше времени для работы с отдельными случаями, – пояснил Казе и добавил, что изменения потребуют усилий от всех. – Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения уже занимается вопросами, связанными с организацией работы в сфере защиты детей. Однако в настоящее время специалисты по благополучию детей, выполняющие ежедневную работу в этой области, подчиняются старейшинам районов. Благодаря изменениям специалисты по благополучию детей войдут в состав Департамента социальной помощи и здравоохранения, что потребует тесного сотрудничества в течение следующих месяцев“, – отметил Казе.
Реорганизация сферы защиты детей направлена на улучшение структуры и функционирования данной области. Цель изменений – создание сильных команд в сфере защиты детей в Таллинне, усиление проактивного подхода, улучшение возможностей консультирования, а также обеспечение специалистов централизованной поддержкой в решении сложных случаев. Работая в специализированных командах, сотрудники смогут сосредоточиться на конкретных направлениях, использовать ресурсы более эффективно и обеспечивать стабильный и единый уровень предоставляемых услуг.
„В интересах города – предоставлять профессиональную и проактивную услугу по защите детей, поскольку это помогает избежать более дорогостоящих последствий. Мы продолжаем учитывать особенности различных районов города и постоянно думаем о том, как сделать существующую систему лучше и более ориентированной на детей и семьи“, – добавил Казе.
В составе отдела благополучия детей и семей Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения начнет работу оценочная команда, основной задачей которой станет прием новых обращений и проведение первичной оценки. Если потребность в помощи решается одним мероприятием, семье предоставляется оперативная поддержка. Однако, если ребенок и семья нуждаются в более комплексном подходе, дальнейшей работой с ними займется команда по управлению случаями. В команды по управлению случаями войдут специалисты по благополучию детей, которые полностью сосредоточатся на ведении случаев – создании и поддержании доверительных отношений с детьми и семьями, консультировании и предоставлении необходимой поддержки. Первичный прием семей, как и ранее, будет осуществляться кабинетах, расположенных в районах города.
Изменение вступит в силу 1 мая 2025 года, когда в структуру Департамента социальной помощи и здравоохранения из районных управ будут переведены 87 должностей, связанных с благополучием детей.
Финансовая комиссия горсобрания не поддержала реорганизацию системы защиты детей в столице
Мэрия Таллинна представила на рассмотрение городского собрания проект решения, касающегося изменений в структуре и численности должностных позиций в учреждениях города Таллинна на 2025 год. Данный проект обсуждался в финансовой комиссии, которая после тщательного рассмотрения пришла к выводу, что перевод сотрудников по защите детей из районных управ и под управление департамента следует исключить из проекта решения, так как реорганизация не была проанализирована и обсуждена с заинтересованными сторонами.
По словам заместителя председателя Таллиннского городского собрания и члена финансовой комиссии Моники Хауканымм, мэрия пытается провести радикальную реформу системы защиты детей, которая на самом деле не была обсуждена с профессионалами этой отрасли и социальной комиссией. „План мэрии предусматривает, что специалисты по защите детей будут переведены из районных управ под управление Департамента социальных дел и здравоохранения. Однако это означает, что услуга станет менее доступной для нуждающихся. Более того, остается открытым вопрос, что именно изменится к лучшему для тех, кто нуждается в помощи“, – заявила Хауканымм, добавив, что в результате изменений система защиты детей станет более громоздкой, а нагрузка на сотрудников службы защиты детей возрастает.
„К сожалению, создаётся впечатление, что цель городской администрации – разрушить всё, что работает, при этом не заботясь ни о жителях, ни о работниках городской системы. Подобные реформы нельзя проводить поспешно и без привлечения специалистов, – подчеркнула Хауканымм. – Финансовая комиссия приняла решение исключить из проекта решения пункт о переводе специалистов по защите (или как их также называют – по благополучию) детей и семей из районных управ в состав Департамента социальных дел и здравоохранения. Остается надеяться, что и депутаты осознают, какие последствия повлечет эта реформа, и поддержат решение финансовой комиссии“.
На заседании финансовой комиссии предложение об изменении проекта решения поддержали 10 голосами „за“, 8 – „против“ и 1 воздержался. Таким образом из проекта решения „Структура и численность должностных позиций учреждений города Таллинна с 1 января 2025 года“ был исключен пункт, предусматривающий, что с 1 мая 2025 года специалисты по защите детей в составе социальных отделов районных управ (всего 87 должностных позиций) будут переведены в Департамент социальных дел и здравоохранения в отдел по благополучию детей и семей.
Согласно Закону о местном самоуправлении и Закону о государственной службе, утверждение структуры и численности должностных позиций учреждений города находится в компетенции городского собрания. Городское собрание рассмотрит данный вопрос на заседании, которое состоится в четверг, 28 ноября.
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