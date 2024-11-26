Таллинн реорганизует работу сотрудников по защите детей

Вице-мэр Карл Сандер Казе отметил, что цель изменений – предоставить детям и семьям в Таллинне наилучшую поддержку. „Мы уже несколько месяцев обсуждаем и готовим изменения в таллиннской системе защиты детей. Проведенный в 2021 году аудит указал на отсутствие в Таллинне единого и структурированного подхода к управлению делами в сфере защиты детей. Методы работы в этой области различались по районам, как и нагрузка на специалистов по благополучию детей и количество рассматриваемых дел. Планируемое изменение позволит системе защиты детей в Таллинне стать более специализированной и выделит больше времени для работы с отдельными случаями, – пояснил Казе и добавил, что изменения потребуют усилий от всех. – Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения уже занимается вопросами, связанными с организацией работы в сфере защиты детей. Однако в настоящее время специалисты по благополучию детей, выполняющие ежедневную работу в этой области, подчиняются старейшинам районов. Благодаря изменениям специалисты по благополучию детей войдут в состав Департамента социальной помощи и здравоохранения, что потребует тесного сотрудничества в течение следующих месяцев“, – отметил Казе.