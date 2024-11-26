Адвокат: как взыскать долг, если должник беден и не имеет имущества? Есть несколько способов

Некоторые должники пытаются скрыть своё имущество, передавая его третьим лицам до начала исполнительного производства. Хотя судебные исполнители обязаны уведомлять взыскателей о возможности возврата такого имущества, иск нужно подавать самостоятельно.

Если должник владеет имуществом совместно с супругом, кредитор может обратиться в суд для раздела совместного имущества. „Многие считают, что этим должен заниматься судебный исполнитель, но это не так. Иск о разделе имущества должен подавать сам взыскатель, но из-за незнания этого такой шаг часто не предпринимается“, — пояснила адвокат бюро Hedman. Практика показывает, что суды, как правило, удовлетворяют подобные иски, позволяя удовлетворить требования кредиторов.

Аналогичные проблемы возникают с долями в компаниях, которые могут быть совместно нажитым имуществом. Если в коммерческом регистре владельцем значится только один из супругов, то на имущество должника судебные запреты не распространяются.

Современное исполнительное производство во многом автоматизировано, и первичную проверку имущества должника осуществляет компьютер. „Это может привести к ошибкам. Например, в земельной книге владельцем имущества может быть указан один из супругов, тогда как фактически оно принадлежит обоим. Автоматическая проверка такие нюансы не учитывает“, — объяснила Сеппер, добавив, что нужно установить семейное положение должника и проверить имущественное положение его партнёра.

Даже если кажется, что у должника нет имущества или официальных доходов, он всё равно где-то живёт и за что-то покупает еду. „Из своей практики я знаю множество случаев, когда успешные предприниматели или обеспеченные люди числятся бедными на бумаге, будучи так называемыми серийными должниками, в отношении которых ведётся множество исполнительных производств“, — рассказала Кайре Сеппер. Она предложила шесть способов, которые помогут вернуть долг в самых сложных ситуациях.

Наследство

Стоит также проверить, есть ли у должника, например, умершие родители, от которых он мог бы получить наследство. Многие должники не оформляют унаследованную недвижимость на своё имя, чтобы судебные исполнители не могли о нeй узнать. Кроме того, зарегистрированная на имя умершего недвижимость, не облагается земельным налогом. Так что проверка наследства может помочь выявить скрытые активы.

Непредвиденные доходы и движимое имущество

Адвокат Кайре Сеппер также напомнила, что у должника могут появляться значительные непредвиденные доходы, например, при снятии денег из пенсионного фонда. Так, при первом снятии денег из пенсионного фонда судебные исполнители получили порядка 70 миллионов евро для покрытия требований по долгам.

Кроме того, следует помнить, что у должника могут быть дорогие хобби, например, фотография, и ценное движимое имущество, которое также можно и нужно арестовывать. „В своей практике я арестовывала и продавала как бриллианты, так и домены и торговые марки“, — рассказала Сеппер.

Исполнительное производство за границей и криптовалюты

Некоторые должники скрывают свои средства в иностранных банках. „Эстонский судебный исполнитель может работать только в пределах Эстонии. Если должник использует, например, финский или литовский банк, взыскателю нужно инициировать исполнительное производство в другой стране“, — пояснила Сеппер.

Современной тенденцией стало сокрытие имущества с помощью криптовалют. В таких случаях взыскателю приходится „играть в детектива“ и выяснять, использует ли должник виртуальные валюты, и, если да, как их можно арестовать.

В заключение aдвокат подчеркнула, что кредиторам важно быть активными и если у должника нет официальных доходов, необходимо проявлять творческий подход и искать индивидуальные решения. Важно также сотрудничать с судебным исполнителем, предоставляя информацию и запрашивая дополнительные проверки.

Кроме того, нужно помнить, что в исполнительном производстве действует принцип „кто не успел, тот опоздал“. Это означает, что судебный исполнитель, который первым арестует и продаст имущество, получит вырученные средства. Поэтому в исполнительном производстве необходимо быть активным и рассмотреть возможность обращения за юридической консультацией. Юрист поможет при необходимости выявить имущество должника, разделить совместное имущество или вернуть отчужденное.

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