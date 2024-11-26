Убит пожилой мужчина. Полиция ведет расследование

25 ноября вечером около 18 часов в Раквере на улице Кеск в частном доме нашли тело 76-летнего мужчины с признаками насилия.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Сильвер Пялсинг отметил, что следователи и криминалисты вчера вечером долго работали на месте происшествия, чтобы собрать всевозможные улики, которые мог оставить после себя преступник.

„Сейчас активное расследование продолжается, чтобы установить мотив преступления, совершившего его и другие детали. Среди прочего мы просматриваем записи камер наблюдения в районе и ищем свидетелей, которые могли стать очевидцами чего-то подозрительного“, - рассказал оперативный руководитель полиции.

Если кому-то в последние дни случилось видеть в этом районе подозрительные передвижения, которые можно было бы связать с этим тяжким преступлениеv против личности, полиция просит обязательно сообщить об этом по электронной почте maarika.mannik@politsei.ee или по телефону 5346 0878.

Для установления деталей преступления полиция возбудила уголовное делопроизводство по статье, рассматривающей убийство. Все более точные детали еще выясняются.