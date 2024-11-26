Еврокомиссия: Эстонское государство незаконно помогло сельхозпредприятию, деньги нужно вернуть

В 2017 году на основании жалобы конкурента комиссия инициировала детальное расследование, чтобы определить, соответствует ли договор аренды земли между Министерством региональных дел и сельского хозяйства Эстонии и Tartu Agro правилам государственной помощи ЕС. Соглашение об аренде между министерством и Tartu Agro было заключено в 2000 году сроком на 25 лет.