26.11.2024, 12:30
Еврокомиссия: Эстонское государство незаконно помогло сельхозпредприятию, деньги нужно вернуть(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Европейская комиссия пришла к выводу, что аренда сельскохозяйственных земель частной компании Tartu Agro по цене ниже рыночной не соответствует правилам государственной помощи Евросоюза. Согласно решению, Эстония должна востребовать с предприятия государственную помощь вместе с интрессами, пишет Maaleht.
В 2017 году на основании жалобы конкурента комиссия инициировала детальное расследование, чтобы определить, соответствует ли договор аренды земли между Министерством региональных дел и сельского хозяйства Эстонии и Tartu Agro правилам государственной помощи ЕС. Соглашение об аренде между министерством и Tartu Agro было заключено в 2000 году сроком на 25 лет.
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