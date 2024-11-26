Экономика
26.11.2024, 12:30

Еврокомиссия: Эстонское государство незаконно помогло сельхозпредприятию, деньги нужно вернуть

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Биогазовая станция Ильматсалу расположена рядом со свинокомплексом Tartu Agro.
Биогазовая станция Ильматсалу расположена рядом со свинокомплексом Tartu Agro.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Европейская комиссия пришла к выводу, что аренда сельскохозяйственных земель частной компании Tartu Agro по цене ниже рыночной не соответствует правилам государственной помощи Евросоюза. Согласно решению, Эстония должна востребовать с предприятия государственную помощь вместе с интрессами, пишет Maaleht.

В 2017 году на основании жалобы конкурента комиссия инициировала детальное расследование, чтобы определить, соответствует ли договор аренды земли между Министерством региональных дел и сельского хозяйства Эстонии и Tartu Agro правилам государственной помощи ЕС. Соглашение об аренде между министерством и Tartu Agro было заключено в 2000 году сроком на 25 лет.

Комиссия установила, что аренда земли включала в себя государственную помощь, поскольку арендная плата, которую платила Tartu Agro, была ниже рыночной. На основании этого комиссия в январе 2020 года пришла к выводу, что договор аренды дает компании неоправданное и избирательное преимущество перед конкурентами, и обязала государство востребовать помощь.

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