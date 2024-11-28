Это может спасти вашу жизнь: как выбрать огнетушитель?

Пенные огнетушители – подходят для тушения древесины, бумаги, тканей, масел, бензина, пластмасс, жиров, битума, резины. Пенные огнетушители могут причинить ущерб от влаги, но не повреждают те части помещения, куда не попал огнегасящий состав. При выборе пенного огнетушителя важно убедиться, что он подходит для тушения электрооборудования под напряжением.

Водяные огнетушители – подходят для тушения древесины, бумаги, тканей. Их можно использовать в помещениях, где хранятся эти материалы. Водяным огнетушителем нельзя тушить возгорания пищевых масел, жиров и других горючих жидкостей. Например, при тушении горящего жира вода может взорваться, что приведет к серьезным последствиям.

Порошковые огнетушители – наиболее распространенные и универсальные, подходят для большинства материалов. Порошковый огнетушитель можно использовать для тушения практически всех обычных возгораний, а после его использования отходы можно легко собрать пылесосом. Но его использование может повредить электронику в помещении.

Огнетушители с углекислым газом – подходят для тушения пожаров с маслами, бензином, пластмассами, жирами, а также для электроприборов и проводов под напряжением. Основная опасность этих огнетушителей связана с очень низкой температурой выделяющегося газа, который может вызвать обморожения при неправильном применении. После тушения в закрытых помещениях нужно покинуть помещение из-за снижения концентрации кислорода. Возможен также риск повторного возгорания, так как эффект охлаждения и удушения краткосрочен.