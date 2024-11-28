Это может спасти вашу жизнь: как выбрать огнетушитель?
Если в доме случится пожар, быстрое и грамотное использование огнетушителя может остановить возгорание. Что нужно знать?
Пожар становится опасным для жизни через 3-5 минут, а с аккумуляторными устройствами — еще быстрее. Не рискуйте своей безопасностью. Если кажется, что пожар невозможно потушить, лучше закройте двери и окна и покиньте здание самым коротким путем. В задымленных помещениях двигайтесь к выходу, при этом держитесь как можно ближе к полу, позвоните в службу экстренной помощи по номеру 112 и ждите спасателей.
Если выйти из помещения невозможно, закройте дверь, а если из дверных щелей проникает дым, закройте их одеждой, чтобы дым не попадал внутрь. Откройте окно, снимите с него занавески и подайте сигнал о помощи громким голосом.
Какой огнетушитель выбрать?
Не все огнетушители подходят для всех типов возгораний, например, нельзя тушить пожары с маслами водой. Чтобы выбрать правильный огнетушитель, нужно подумать, для какого помещения и каких материалов он может понадобиться.
Пенные огнетушители – подходят для тушения древесины, бумаги, тканей, масел, бензина, пластмасс, жиров, битума, резины. Пенные огнетушители могут причинить ущерб от влаги, но не повреждают те части помещения, куда не попал огнегасящий состав. При выборе пенного огнетушителя важно убедиться, что он подходит для тушения электрооборудования под напряжением.
Водяные огнетушители – подходят для тушения древесины, бумаги, тканей. Их можно использовать в помещениях, где хранятся эти материалы. Водяным огнетушителем нельзя тушить возгорания пищевых масел, жиров и других горючих жидкостей. Например, при тушении горящего жира вода может взорваться, что приведет к серьезным последствиям.
Порошковые огнетушители – наиболее распространенные и универсальные, подходят для большинства материалов. Порошковый огнетушитель можно использовать для тушения практически всех обычных возгораний, а после его использования отходы можно легко собрать пылесосом. Но его использование может повредить электронику в помещении.
Огнетушители с углекислым газом – подходят для тушения пожаров с маслами, бензином, пластмассами, жирами, а также для электроприборов и проводов под напряжением. Основная опасность этих огнетушителей связана с очень низкой температурой выделяющегося газа, который может вызвать обморожения при неправильном применении. После тушения в закрытых помещениях нужно покинуть помещение из-за снижения концентрации кислорода. Возможен также риск повторного возгорания, так как эффект охлаждения и удушения краткосрочен.
Пожарное одеяло – используется для тушения небольших очагов возгорания, например, горящего масла на сковороде, загоревшихся бытовых приборов, одежды на человеке и т.д. Важно, чтобы одеяло полностью покрывало горящий предмет или материал.
Огнетушитель должен быть достаточно большим, но его размер и вес должны соответствовать возможностям пользователя. Обычно рекомендуется устанавливать дома огнетушитель массой 6 кг порошковый или 6 л пенный. Огнетушитель весом 6-12 кг — это тот вес, который обычно человек может легко использовать.
Огнетушитель следует устанавливать в месте, где он будет виден и легко доступен. Никакие другие предметы не должны стоять перед ним или на нем, чтобы не затруднять доступ к устройству.
Каждый член семьи должен знать, где находится огнетушитель и как им пользоваться.
После каждого использования огнетушитель необходимо привести в рабочее состояние и обслуживать согласно инструкции производителя, но не реже, чем указано. Если производитель не указал интервал обслуживания, то водяные и пенные огнетушители обслуживаются каждые 5 лет, остальные — каждые 10 лет.
Дополнительная информация
За первые десять месяцев этого года в пожарах погибло 27 человек, 55 получили травмы. В 17 жилых зданиях (81%) отсутствовали дымовые датчики.
До 1 декабря проходит кампания Спасательного департамента, цель которой — обратить внимание общественности на различные устройства и решения, которые могут помочь предотвратить пожар или минимизировать ущерб от него, а также защитить жизнь близких.