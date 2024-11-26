Счета за электричество станут меньше. В новом году снизится плата за возобновляемые источники энергии

Ниже этого плата за возобновляемую энергию была только однажды, в 2014 году, составляя 0,77 цента за киловатт-час.

Периоды субсидирования электростанций по старой схеме с фиксированной ценой один за другим заканчиваются, поэтому в ближайшие годы на пособия будет тратиться меньше денег. Ожидается, что это приведет к небольшому снижению платы за возобновляемую энергию в ближайшие годы.

Более половины производится без субсидирования

В этом году на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, приходится 63 процента всего производства электроэнергии в Эстонии. При этом субсидируемая возобновляемая электроэнергии составляет 46 процентов всей производимой возобновляемой электроэнергии, то есть более половины возобновляемой электроэнергии производится без пособий.

В следующем году, согласно прогнозу, на пособия возобновляемой энергетики и эффективного совместного производства будет потрачено 84 миллиона евро. Ожидается, что объем поддерживаемого пособиями производства электроэнергии составит около 1,6 тераватт-часа.

В случае ветровых и солнечных электростанций на пособия уйдет 28 миллионов евро. На пособия электростанциям, работающим на биомассе, уйдет 23 миллиона, на субсидии электростанциям, которые в последние годы участвовали в тендерах по возобновляемой энергетике, — три миллиона, на пособия на эффективное совместное производство — менее двух миллионов евро.

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