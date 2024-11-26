26.11.2024, 09:11
Авария водопровода нарушила движение в центре Таллинна
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с ликвидацией аварии водопровода на улице Рауа в Таллинне, во вторник утром участок дороги между Рауа пыйк и улицей Крейцвальди закрыт для автомобильного движения.
Работы по ликвидации аварии начались в понедельник поздно вечером. К настоящему моменту авария ликвидирована, но продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия.
Пресс-секретарь AS Tallinna Vesi отмечает, что утром при движении по улице Рауа нужно быть быть внимательными, а, двигаясь на автомобиле, выбирать альтернативный маршрут.