Новости Эстонии
26.11.2024, 09:11

Авария водопровода нарушила движение в центре Таллинна

 
Пробки в центре столицы.
Пробки в центре столицы.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В связи с ликвидацией аварии водопровода на улице Рауа в Таллинне, во вторник утром участок дороги между Рауа пыйк и улицей Крейцвальди закрыт для автомобильного движения.

Работы по ликвидации аварии начались в понедельник поздно вечером. К настоящему моменту авария ликвидирована, но продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия.

Пресс-секретарь AS Tallinna Vesi отмечает, что утром при движении по улице Рауа нужно быть быть внимательными, а, двигаясь на автомобиле, выбирать альтернативный маршрут.

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