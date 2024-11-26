ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Эстонию накроет сильный дождь, на дорогах велика опасность аквапланирования!

Во вторник, 26 ноября, Скандинавия окажется под влиянием состоящей из двух частей области пониженного атмосферного давления, вдоль ее периферии к Балтийскому морю поступит теплый воздух. Начавшийся рано утром на островах дождь распространится на материк. Местами возможен туман. Дождь продолжится в течение дня, в первой половине дня в Восточной Эстонии возможен мокрый снег. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9, порывами до 12, на побережье 7-13, порывами до 18 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 3-4 градуса в Восточной, 6-9 градусов в Западной Эстонии.