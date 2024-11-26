Автомобиль сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте

Вчера в 07.31 произошло дорожное происшествие в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина: на 4-м км шоссе Тапа-Лообу столкнулись микроавтобус Ford Transit, которым управлял 61-летний мужчина, и ехавший по встречной полосе фургон Renault Master, за рулем которого находился 19-летний мужчина. Скорая помощь оказала медицинскую помощь водителям на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 14.41 произошло дорожное происшествие в Рапламаа в деревне Йира: на 3-м км шоссе Рапла-Мярьямаа 74-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Dacia Duster, потерял управление и съехал с дороги. Водителя доставили в больницу.

В 15.06 произошло дорожное происшествие в Ида-Вирумаа в городе Силламяэ: у дома по улице Кеск, 47 71-летний мужчина наехал на легковом автомобиле Subaru Legacy на 7-летнего мальчика, переходившего дорогу в непредназначенном для этого месте. Пешехода доставили в больницу.

В 15.54 произошло дорожное происшествие в Таллинне: у дома по бульвару Сыпрузе, 16/1 столкнулись легковой автомобиль Hyndai Tuscon, которым управлял 71-летний мужчина, и легковой автомобиль Land Rover Range Rover, за рулем которого находилась 57-летняя женщина. Водителя Land Rover доставили в больницу.

В 16.51 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Харку: в деревне Вяэна-Йыэсуу на автобусной остановке „Вити“ 50-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Chrysler Pacifica, наехал на пересекавшего дорогу 51-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.

В 17.02 поступило сообщение о дорожном происшествии в Харьюмаа в волости Сауэ: на 18-м километре у дорожного узла Канама 79-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Mazda 3, въехал в правый бок легкового автомобиля Volvo XC90, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Водителя Mazda доставили в больницу.