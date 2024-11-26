Что думают болельщики „Флоры“ о назначении Васильева на пост главного тренера? „Мы встретимся с ним в январе“

В 2011 году Константин Васильев был удостоен звания „Гражданин года“ в Эстонии, однако его взгляды на войну в Украине, имеющую непосредственное значение для эстонцев, стали предметом ожесточённых дискуссий. Поводом для этого послужил скандал, разгоревшийся 30 декабря 2022 года. В сети появилась фотография, на которой Васильев и ещё девять бывших и действующих футболистов сборной Эстонии — Андрей Степанов, Сергей Зенёв, Сергей Парейко, Артур Котенко, Андрес Опер, Дмитрий Круглов, Игорь Морозов, Александр Дмитриев и Евгений Новиков — запечатлены за одним столом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Константин Васильев не выразил сожаления по поводу того, что оказался за одним столом с тренером сборной страны-агрессора. В интервью ERR он отметил:

„Вероятно, нужно лучше выбирать, когда и какую информацию публиковать, и теперь, наверное, мы должны учитывать всё, что может обеспокоить общество“.

Позже, в беседе с Delfi в Таллиннском аэропорту, возвращаясь с тренировочных сборов сборной, Васильев высказался о войне в Украине:

„То, что происходит, — полное безумие, и это нужно как-то остановить. К сожалению, это не зависит от меня. Те, от кого это зависит, должны действовать“.

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Скандал вокруг высказываний Константина Васильева на некоторое время утих, однако в апреле 2024 года он вновь оказался в центре внимания после интервью подкасту Õhtuleht „Третий тайм“. На вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне, Васильев ответил:

„Если они [Украина] смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“.

После этих высказываний общественное недовольство вновь возросло, и ситуация завершилась тем, что фанаты „Флоры“ потребовали лишить Васильева капитанской повязки.