Что думают болельщики „Флоры“ о назначении Васильева на пост главного тренера? „Мы встретимся с ним в январе“
Назначение Константина Васильева главным тренером „Флоры“ вызывает вопросы о том, как болельщики воспримут этого выдающегося игрока, рекордсмена сборной Эстонии. Особенно на фоне его противоречивого заявления о войне в Украине
В 2011 году Константин Васильев был удостоен звания „Гражданин года“ в Эстонии, однако его взгляды на войну в Украине, имеющую непосредственное значение для эстонцев, стали предметом ожесточённых дискуссий. Поводом для этого послужил скандал, разгоревшийся 30 декабря 2022 года. В сети появилась фотография, на которой Васильев и ещё девять бывших и действующих футболистов сборной Эстонии — Андрей Степанов, Сергей Зенёв, Сергей Парейко, Артур Котенко, Андрес Опер, Дмитрий Круглов, Игорь Морозов, Александр Дмитриев и Евгений Новиков — запечатлены за одним столом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Константин Васильев не выразил сожаления по поводу того, что оказался за одним столом с тренером сборной страны-агрессора. В интервью ERR он отметил:
„Вероятно, нужно лучше выбирать, когда и какую информацию публиковать, и теперь, наверное, мы должны учитывать всё, что может обеспокоить общество“.
Позже, в беседе с Delfi в Таллиннском аэропорту, возвращаясь с тренировочных сборов сборной, Васильев высказался о войне в Украине:
„То, что происходит, — полное безумие, и это нужно как-то остановить. К сожалению, это не зависит от меня. Те, от кого это зависит, должны действовать“.
Скандал вокруг высказываний Константина Васильева на некоторое время утих, однако в апреле 2024 года он вновь оказался в центре внимания после интервью подкасту Õhtuleht „Третий тайм“. На вопрос о том, поддерживает ли он Украину в войне, Васильев ответил:
„Если они [Украина] смогут победить, то, может быть, наступит мир, если победит Россия, то, может быть, наступит мир, если обе решат начать переговоры и договориться о мире, тогда, может быть, наступит мир“.
После этих высказываний общественное недовольство вновь возросло, и ситуация завершилась тем, что фанаты „Флоры“ потребовали лишить Васильева капитанской повязки.
Как же фаныты „Флоры“относятся к назначению Васильева главным тренером? Представитель фанатской группы „Флоры“ Франк Колде не был готов к более длительному интервью, ограничившись лишь заявлением: „Константин Васильев связался с нами и выразил желание встретиться. Мы договорились встретиться где-то в начале января“.
По словам президента „Флоры“ Пелле Похлака, он уже провел продолжительный разговор с болельщиками клуба относительно назначения Константина Васильева. Похлак подчеркнул, что вопрос о принятии Васильева в качестве главного тренера должен решаться самими болельщиками. „Я не могу говорить за них“, — отметил он.
„Как я уже сказал в одном подкасте, мы вступили в диалог с фанатами. Этот диалог уже состоялся, но его содержание — это не то, что следует рассказывать общественности“, — добавил Пелле Похлак.
По словам Похлака, назначение Константина Васильева главным тренером было одним из вариантов, обсуждавшихся ещё с лета, когда на место ушедшего в отставку Норберта Хурта был назначен Таави Вийк, который не имел необходимой лицензии UEFA Pro для участия в еврокубках. „Серьезные разговоры с Костей мы начали вести только в конце сезона“, — добавил Похлак.
Были ли у президента клуба сомнения при найме Васильева, учитывая его отсутствие предыдущего тренерского опыта, и какое видение он принесет в управление командой „Флора“?
„Когда нанимаешь тренера, никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов, что все сложится идеально. Этого не было до прихода Вийка, Хурта или Юргена Хенна, которые тренировали команды более низкого уровня, но в нашем понимании это все еще был детский футбол. Не было никаких гарантий“, — говорит Похлак.
„Я не думаю, что будет много изменений. Но игры покажут“.
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