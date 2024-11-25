Эстония выделит 1 млн евро на климатические проекты Украины

„Мы решили, что этот 1 млн евро, который мы выделяем, будет направлен конкретно на поддержку экологических и климатических проектов в Украине“, – передает слова Алендер RusERR.

Вице-канцлер министерства по экологическим реформам Кристи Клаас сказала в эфире радиопрограммы Uudis+ на Vikerraadio, что эти средства поступают из системы торговли выбросами и что в рамках конференции также состоялись встречи с представителями Министерства окружающей среды Украины: „Они очень четко указали на потребности, которые есть сейчас у страны, чтобы сделать большие шаги на пути к Европейскому союзу. Это касается как разработки законодательства, так и замедления изменений климата на местах“.

На конференции США и другие богатые страны согласились утроить ежегодное финансирование климатических изменений к 2035 году, но, как пояснила Алендер, для Эстонии это изменений не принесет, поскольку по рамочной конвенции ООН об изменении климата Эстония классифицируется не как развитая страна, а как страна с переходной экономикой: „С момента присоединения к климатической конвенции в 1994 году Эстония действует в роли добровольного участника. С тех пор мы считаемся развивающейся экономикой“.

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