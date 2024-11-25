ФОТО | Стоявшие на правильной остановке люди не попали на автобус. TLT: „сейчас в столице действительно может возникнуть путаница“(4)
Внимательный читатель Delfi заметил, что хотя одна из расположенных рядом друг с другом автобусных остановок на улице Крейцвальди в центре Таллинна временно закрыта, автобусы по-прежнему там останавливаются. В результате многие люди, ожидавшие автобус на нужной остановке, остались не у дел.
Согласно оперативной информации Таллинна, автобусная остановка была закрыта 11 ноября и должна открыться 2 декабря.
О том, что автобусы тут не останавливаются, гласят также соответствующая разметка на столбе и желтый дорожный знак. Тем не менее, некоторые автобусы забирают пассажиров именно на этой закрытой остановке, а не на следующей, где они должны останавливаться, согласно плану города.
В Таллиннском департаменте транспорта ответили Delfi, что на остановке Kreutzwaldi осуществляется замена павильона ожидания. „Мы проинформировали AS Tallinna Linnatransport, что следует обратить внимание водителей автобусов на то, что они должны быть более внимательны в отношении тех остановок, где меняются павильоны“, — сказали в ведомстве.
Руководитель отдела автобусного транспорта Таллиннского департамента транспорта Ульвар Нийтсоо уточнил Delfi, что в столице сейчас действительно может возникнуть путаница, поскольку в городском пространстве производится замена примерно 300 павильонов. „Работы по смене павильонов варьируются от района к району и занимают разное количество времени, поэтому сложно предоставить водителям автобусов предельно точную предварительную информацию. В действительности ситуация такова, что водителям автобусов приходится ежедневно реагировать в соответствии с текущей ситуацией и временным регулированием дорожного движения“, — сказал он.
Таллинн обещает, что столичный ОТ станет удобнее и современнее
Как мы писали ранее, в проекте бюджета Таллинна на 2025 год основной акцент в сфере транспорта сделан на обновлении подвижного состава и развитии сети общественного транспорта, чтобы предлагать конкурентоспособную альтернативу личным автомобилям.
Компания JCDecaux продолжит начатое в этом году обновление павильонов ожидания. В 2024 году было заменено более 300 павильонов ожидания, а в следующем году планируется обновить около 280 остановок. Цель заключается в том, чтобы за четыре года установить новые павильоны ожидания на всех остановках.
Для установки электронных табло с информацией о движении транспорта в реальном времени на остановках общественного транспорта выделено 300 000 евро.
В бюджете предусмотрено 540 000 евро на проектирование и строительство объектов с регулируемым движением, перекрестков, а также на обновление средств организации дорожного движения, чтобы сделать дорожное движение более плавным и безопасным.
Кроме того, Таллинн планирует закупить оборудование и программное обеспечение для запуска центра управления движением. Основной целью центра является создание „зеленых волн“ и оптимизация потоков транспорта, особенно в кризисных ситуациях. На это запланировано 300 000 евро.
Также в бюджете предусмотрены средства на установку и обслуживание дорожных знаков, нанесение разметки на дорожное покрытие, организацию парковки в платных городских зонах, управление инфраструктурой общественного транспорта (включая автобусный терминал „Виру“ и остановки общественного транспорта), а также для другой необходимой деятельности и исследований в сфере мобильности.