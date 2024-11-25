ФОТО | Стоявшие на правильной остановке люди не попали на автобус. TLT: „сейчас в столице действительно может возникнуть путаница“

Согласно оперативной информации Таллинна, автобусная остановка была закрыта 11 ноября и должна открыться 2 декабря.

О том, что автобусы тут не останавливаются, гласят также соответствующая разметка на столбе и желтый дорожный знак. Тем не менее, некоторые автобусы забирают пассажиров именно на этой закрытой остановке, а не на следующей, где они должны останавливаться, согласно плану города.

В Таллиннском департаменте транспорта ответили Delfi, что на остановке Kreutzwaldi осуществляется замена павильона ожидания. „Мы проинформировали AS Tallinna Linnatransport, что следует обратить внимание водителей автобусов на то, что они должны быть более внимательны в отношении тех остановок, где меняются павильоны“, — сказали в ведомстве.

Руководитель отдела автобусного транспорта Таллиннского департамента транспорта Ульвар Нийтсоо уточнил Delfi, что в столице сейчас действительно может возникнуть путаница, поскольку в городском пространстве производится замена примерно 300 павильонов. „Работы по смене павильонов варьируются от района к району и занимают разное количество времени, поэтому сложно предоставить водителям автобусов предельно точную предварительную информацию. В действительности ситуация такова, что водителям автобусов приходится ежедневно реагировать в соответствии с текущей ситуацией и временным регулированием дорожного движения“, — сказал он.

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Как мы писали ранее, в проекте бюджета Таллинна на 2025 год основной акцент в сфере транспорта сделан на обновлении подвижного состава и развитии сети общественного транспорта, чтобы предлагать конкурентоспособную альтернативу личным автомобилям.

Компания JCDecaux продолжит начатое в этом году обновление павильонов ожидания. В 2024 году было заменено более 300 павильонов ожидания, а в следующем году планируется обновить около 280 остановок. Цель заключается в том, чтобы за четыре года установить новые павильоны ожидания на всех остановках.