ФОТО и ВИДЕО | Карис и Михал рассказали о гособороне: „сейчас нужно поддерживать Украину еще больше“

После встречи президент Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал созвали пресс-конференцию, где дали обзор заседания.

Карис предупредил, что конец этого и начало следующего года будут напряженными в политике безопасности, поскольку Россия эскалирует свою агрессию в Украине, пытаясь посеять среди украинцев панику и распространить пораженческие настроения. „Произошли также первые атаки с использованием баллистических ракет нового типа, вопрос российских диверсионных атак по-прежнему на повестке“, - добавил он.

И президент, и премьер-министр подчеркнули, что Эстония защищена и что каждый день прилагаются усилия для того, чтобы наша страна была защищена еще больше и лучше.

Сейчас необходимо поддерживать Украину еще больше, чтобы заставить Россию прекратить войну: „Это то, что мы делаем с нашими союзниками, у нас нет сейчас причин отклоняться от этого курса. Скорее, сейчас самое время усилить давление“, - сказал Карис. По его словам, НАТО уже 16 лет назад решил, что Украина должна войти в альянс. „Сейчас самое официально пригласить Украину“, - сказал глава эстонского государства.

Смотрите запись трансляции и фото!

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее неоднократно говорил, что Европе нужно увеличить инвестиции в оборону. Например, в своей вступительной речи на 18-й ежегодной Балтийской конференции по обороне (Annual Baltic Conference on Defence, или ABCD) в конце октября он подчеркнул, что европейские страны должны значительно увеличить свои инвестиции в оборону, ослабить ограничения, действующие для оборонной промышленности, и создать возможности для развития компаний, работающих в этой сфере.