ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1006-й день) | Российские источники: ВСУ ударили ракетами ATACMS по военному аэродрому под Курском

Российские военные утром в понедельник нанесли удар по центральной части Харькова, есть раненые, заявили власти. „Сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове. В настоящее время известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты повреждения“, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате ракетного удара ВС РФ по Одессе в понедельник пострадали как минимум 11 человек. В городе также повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, магазины.

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 145 беспилотниками, сбить удалось 71 дрон, заявили Воздушные силы ВСУ

В Калужской области в результате атаки дронов произошел пожар „на территории промышленного предприятия“, сообщил губернатор, не уточнив названия предприятия. Украинские беспилотники в ночь на понедельник нанесли удар по нефтебазе „Калуганефтепродукт“, это была операция главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), утверждают источники „Украинской правды“, „РБК-Украина“ и другие СМИ.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в понедельник объявил, что Британия вводит санкции против 30 танкеров теневого флота России и связанных с ними персон и фирм, которые тайно, в обход ограничений, торгуют российской нефтью.

Российские источники сообщили о взятом в плен в Курской области гражданине Британии. Как сообщается, британец был захвачен российскими войсками во время боевых действий, он воевал на стороне Украины. На видео, распространенном в сети, мужчина в военной форме называет себя Джеймсом Скоттом Рисом Андерсоном, ему 22 года, он говорит, что раньше служил в британской армии.

Российские власти приговорили Никиту Журавеля к 13,5 года колонии. Российские власти решили посадить на 13 с половиной лет 20-летнего Никиту Журавеля, который в 2023 году в Волгограде сжег Коран и за это был приговорен к тюремному сроку в Чечне, а затем дополнительно обвинен в государственной измене. Приговор Журавелю, как сообщают российские агентства, вынес Волгоградский суд: 13,5 года в колонии строгого режима.

ВСУ ударили ракетами ATACMS по военному аэродрому под Курском — российские источники. Несколько российских военных блогов сообщают, что ракетный удар, о котором ночью писал губернатор Курской области, был нанесен по авиабазе Халино под Курском. По информации российских военных телеграм-каналов, удар был нанесен восемью ракетами ATACMS, по меньшей мере две из которых взорвались на территории авиабазы. Генштаб ВСУ утром понедельника заявил, что ночью удары были нанесены по целям в Курской, Брянской и Калужской областях, но конкретную цель назвал только одну — нефтебазу в Калужской области. Она, как заявил генштаб, поражена, а последствия остальных ударов уточняются.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в шестом часу вечера по местному времени объявил, что над приграничным районом Курской области сбита украинская ракета. За два часа до этого губернатор Смирнов написал в своем телеграм-канале, что в приграничных районах сбиты четыре управляемые авиабомбы.