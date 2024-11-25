Россия атаковала ракетами Одессу: под ударом центр города, 11 пострадавших
В результате ракетного удара ВС РФ по Одессе в понедельник, 25 ноября, пострадали как минимум 11 человек. В городе также повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, магазины. Об этом сообщает в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
Спасательная служба сообщает, что число пострадавших в результате российского ракетного удара этим утром по Одессе выросло до 11 человек. Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает в соцсетях, что из поврежденных зданий спасены пять человек, пишет „Медуза“.
ГСЧС утверждает, что ударом повреждены некое „недействующее административное здание“, восемь жилых домов и восемь автомобилей.
По словам Олега Кипера, ударом повреждены жилые дома, магазины, автомобили, а также здание школы и спортзал Аграрного университета.
„На месте была оказана помощь двум людям. На стационарном лечении остается 8 раненых: одна женщина в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Также один пострадавший продолжает лечение амбулаторно“, - говорится в его посте. Среди пострадавших объектов гражданской инфраструктуры, по данным Кипера, - школа и спортивный зал университета. „Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и ученики в момент удара были в укрытиях“, - указал глава ОВА.
Между тем Одесская областная прокуратура написала в Telegram, что, по предварительным данным, удар по областному центру был нанесен ракетой „Искандер-М“.
„Повреждены дома на площади 1200 кв.м. Сейчас спасатели обходят жилые дома, чтобы удостовериться, что нет пострадавших или погибших. Есть вызовы о том, что люди заблокированы в своих квартирах из-за удара. Поэтому спасатели оказывают и такую помощь“, — заявила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.
„Никаких намеков, что здесь есть военные или другие цели, интересные врагу, здесь нет. Считаю, что основной целью врага является запугивание мирного населения“, — прокомментировал вице-губернатор Александр Харлов.
Цветочные магазины, салоны красоты, десятки квартир одесситов разрушены или повреждены, пишет Dumskaya.
Атаки РФ на регионы Украины
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что Россия с 24 ноября применила для атак на десять регионов Украины „около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты“. По его данным, Запорожье атаковали десятки ударных дронов, ранен один ребенок, передает Deutsche Welle.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов указал в Telegram, что число пострадавших от российского ракетного удара по городу составляет 23 человека, 14 человек госпитализированы. Утром 25 ноября Синегубов сообщил, что, по данным, известным на тот момент, обстрел Харькова производился из ЗРК С-400.