Россия атаковала ракетами Одессу: под ударом центр города, 11 пострадавших

Спасательная служба сообщает, что число пострадавших в результате российского ракетного удара этим утром по Одессе выросло до 11 человек. Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает в соцсетях, что из поврежденных зданий спасены пять человек, пишет „Медуза“.

ГСЧС утверждает, что ударом повреждены некое „недействующее административное здание“, восемь жилых домов и восемь автомобилей.

По словам Олега Кипера, ударом повреждены жилые дома, магазины, автомобили, а также здание школы и спортзал Аграрного университета.

„На месте была оказана помощь двум людям. На стационарном лечении остается 8 раненых: одна женщина в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Также один пострадавший продолжает лечение амбулаторно“, - говорится в его посте. Среди пострадавших объектов гражданской инфраструктуры, по данным Кипера, - школа и спортивный зал университета. „Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и ученики в момент удара были в укрытиях“, - указал глава ОВА.

Между тем Одесская областная прокуратура написала в Telegram, что, по предварительным данным, удар по областному центру был нанесен ракетой „Искандер-М“.

„Повреждены дома на площади 1200 кв.м. Сейчас спасатели обходят жилые дома, чтобы удостовериться, что нет пострадавших или погибших. Есть вызовы о том, что люди заблокированы в своих квартирах из-за удара. Поэтому спасатели оказывают и такую помощь“, — заявила пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

„Никаких намеков, что здесь есть военные или другие цели, интересные врагу, здесь нет. Считаю, что основной целью врага является запугивание мирного населения“, — прокомментировал вице-губернатор Александр Харлов.

Цветочные магазины, салоны красоты, десятки квартир одесситов разрушены или повреждены, пишет Dumskaya.

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