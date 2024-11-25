Журналист литовского Delfi о крушении самолета: утром почувствовал запах лекарств и химических веществ

В понедельник утром в Вильнюсе недалеко от столичного аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL.

Главный редактор латвийского RusDelfi Олег Ерофеев узнал о падении самолета в шесть утра, спустя полчаса после крушения. „Я проснулся и почувствовал странный запах. Он не был похож на дым. Что-то среднее между запахом лекарств и химических веществ. Посмотрел в окно и увидел фонари, клубы дыма. Спустя какое-то время услышал сирены“, - вспоминает он.

Олег живет примерно в 700 метрах от места произошедшей катастрофы. По его словам, это рабочие окраины. Недалеко находится аэропорт, рядом объездная дорога. „Самолет не долетел до аэропорта около километра. Повезло, что он не упал на оживленную магистраль. По ней многие едут на работу в столицу, там интенсивное движение уже с самого утра“, - говорит журналист.

Изначально была информация, что самолет упал на дом, но позже выяснилось, что во двор дома. „Вблизи аэропорта запрещено строить многоэтажные дома. Поэтому там несколько частных домов, а вокруг лес и кустарники. Повезло, что самолет упал во двор, иначе смертей было бы больше. На данный момент известно о смерти одного пилота, гражданина Испании. Из соседнего дома эвакуировали 12 человек“.

Подтвержденной информации о причине крушения сейчас нет. Главная версия - несчастный случай. „Недалеко находится горнолыжный склон. На записи видеокамеры оттуда видно, что самолет летел ниже, чем обычно на 150-200 метров. Это основной комментарий экспертов. Возможно, пилоты не оценили ситуацию, считали, что все нормально. Непонятно, почему так получилось“, - подчеркивает Ерофеев.

Сейчас улицы вокруг крушения самолета перекрыты. Понадобится несколько дней, чтобы собрать обломки. „Самолет полностью сгорел. Говорят, что его ввели в эксплуатацию в 1993 году как пассажирский. Потом, в 2015 году, переделали под грузовой самолет. Подобные служат 30-40 лет, поэтому он не был старым“.