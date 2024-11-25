ВИДЕО И ФОТО | В Вильнюсе на дом упал и загорелся грузовой самолет DHL, погиб один человек. В городе объявлен режим ЧС

„Не было ничего особенного, что могло бы вызвать подозрение. Такие почтовые грузы – небольшие и крупногабаритные - мы перевозим ежедневно. Расследование выяснит все обстоятельства“, - сказала Руткаускиене, по словам которой DHL связана с авиакомпанией Swiftair давними партнерскими отношениями.

„Все, что мы знаем о пассажирах, это то, что один мертв, а остальные находятся в больнице. Представители наших коллег уже выехали в больницу и выясняют ситуацию“, - рассказала Руткаускене.

Самолет летел из Лейпцига, его оператор - компания SWIFT Air. DHL арендует этот самолет. Представитель DHL в Литве сообщил, что компания расследует обстоятельства происшествия. По словам Аушры Руткаускене, самолет регулярно перевозил грузы бизнес-клиентов и частных лиц, и в нем не было ничего, что могло бы вызвать подозрения.

Пожарные-спасатели сказали Delfi, что данных о пострадавших жителях дома нет. На месте работают 7 автоцистерн и пожарные аэропорта. По данным полиции, загорелся двухэтажный жилой дом, в котором оборудованы четыре квартиры. В доме живут три семьи. Пожарные эвакуировали 12 человек, люди не пострадали.

„Мы срочно объявим на территории чрезвычайную ситуацию для обеспечения быстрой ликвидации последствий происшествия – уборки территории, сбора вредных веществ“, – сказал В. Бенкунскас в комментарии, опубликованном в понедельник утром.

„Да, у нас есть одна подтвержденная смерть. Двоих членов экипажа вытащили с признаками жизни, ищем еще одного“, – сообщил Elta руководитель ДПОС Ренатас Пожела. „Повезло, что самолет попал не в дом, а во двор“, – добавил Пожела.

Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника. По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, самолет упал во двор двухэтажного жилого дом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание. Другой пилот скончался (по данным портала LRT - это гражданин Испании). Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших. Всего на борту было 4 человека - два пилота и два сотрудника DHL.

Лицо, ненадлежащим образом осуществившее техническое обслуживание или ремонт железнодорожного, водного или воздушного транспорта или дорог, устройств сигнализации или сооружений связи на дорогах, газопроводов, нефтепроводов, линий электропередачи или связи, что привело к гибели человека или причинению тяжких травм людям, причинению имущественного ущерба в особо крупном размере, наказывается лишением свободы от трех до восьми лет.

Полиция начала предварительное расследование авиакатастрофы в Вильнюсе – расследование начато в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривабщей ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог и находящихся на них сооружений. Об этом информационному агентству Elta сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что такую ​​версию нельзя исключать. „Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди ждет долгая работа. Думаю, что на осмотр места происшествия, на сбор доказательств, на сбор предметов может уйти целая неделя. Эти ответы будут нескоро“, — сказал он. Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил Delfi, что на борту самолета были двое граждан Испании, немец и литовец. Погиб гражданин Испании. Один из пострадавших находится в Сантаришкской клинике, его состояние критически тяжелое. Врачи Сантаришкской клиники делают все, чтобы обеспечить пострадавшему всю необходимую помощь.

Эту информацию подтвердил RusDelfi представитель DHL, назвав при этом произошедшее „вынужденной посадкой“: „Мы можем подтвердить, что сегодня около 4:30 утра по центральноевропейскому времени самолет Swiftair, стороннего перевозчика, работающего по контракту с DHL, следовавал из аэропорта LEJ (Лейпциг, Германия) в аэропорт VNO (Вильнюс, Литва) и совершил вынужденную посадку примерно в одном километре от аэропорта VNO. Причина аварии пока неизвестна, расследование уже ведется“.

В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.

На месте происшествия, недалеко от аэропорта Вильнюса, работает значительные силы пожарных и полицейских, а над районом кружит вертолет, сообщает журналист LRT Radio Эдгарас Кишкис. “Повсюду разбросаны части самолета. Это малонаселённый район, здесь расположены лишь несколько домов“, — отметил он в 7 утра. По его словам, видны только обломки дома и лежащий на нем желтый самолет.

Жительница дома, который находится недалеко от места происшествия, Патриция рассказала Delfi, что ее муж в 5:30 ушел на работу и в сообщении написал ей, что на улице сильный ветер, погода плохая.

„И тут я услышала звук, как от сильного ветра. Я думала, что где-то крышу сорвало. Но потом подумала, что звук слишком громкий. Тогда я вскочила из кровати, выбежала через дверь и увидела, что между соседними домами поднялся столб дыма и огня.

Муж стал мне писать, что между соседними домами что-то упало, много дыма. Скорее всего, это не взрыв, а упал самолет. Тогда мне все стали звонить и писать, сообщили, что между соседними домами упал самолет. Но все живы, здоровы, мы сразу стали обзванивать всех соседей“, – рассказала женщина.

Она знакома со всеми жильцами дома, во дворе которого упал самолет. Патриция сказала, что со всеми из них созванивалась. „Все здоровы. Правда, домой они не попадут не меньше недели. Одни сказали, что поедут к дочке, другие не знали, куда им деваться. Там был двухэтажный дом, разделенный на квартиры. Часть дома одних соседей полностью сгорела, вторая выгорела наполовину“, – рассказала Патриция.

Delfi поговорил и с жительницей дома, который стоит рядом с поврежденным домом. Ольга во время падения самолета была дома. „В течение 30 секунд чувствовалась сильная вибрация, раздался сильный взрыв, очень громкий звук был. Потом в конце дома я увидела пламя <...>. Скорее всего, вылилось топливо, начался пожар. Повсюду валялись обломки самолета, много посылок. Машина одного соседа оказалась в соседнем дворе“, – сказала Ольга. „Дом рухнул: половина обгорела, половина, может, цела. Не знаю, жителей не пускают“, – сказала она.