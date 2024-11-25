ФОТО | „Крафтовый борщ и душевные пряники“: украинские мастера провели в Таллинне ярмарку

Вязание и бижутерия, картины и натуральное мыло, пастила и пряники — свои работы выставили больше десяти мастеров. Основной миссией платформы Ukrainian Craft days, по словам организаторов, является освещение качества украинских производителей хенд-мейда и украинской культуры за рубежом, рассказывают организаторы выставки

„У меня уже давно была в голове эта идея – объединить наших талантливых украинских мастеров в Таллинне, чтобы они могли делиться своим талантом со всеми нами. Замечательные изделия, которые они делают своими руками – это почти произведения искусства, в которых они отражают и сохраняют украинские традиции и нашу культуру“, — говорит основатель проекта Олександра Пшоновска.

В прошлом году украинские мастера открыли на несколько недель небольшой магазин в Теллискиви. „И с тех пор у нас была все время такая идея, что это — отличная история, объединить наших украинских мастеров под одной крышей. И все изделия — эксклюзивные, сделаны с украинской душой, сердцем, руками наших талантливых мастеров, — рассказывает директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии Инна Гордиенко. — Поэтому идея именно такого крафтового магазина или платформы, как мы сделали, будет интересная, а наши ярмарки перерастут со временем в постоянный магазин, где можно будет прийти и купить такие эксклюзивные товары ручной работы от украинских мастериц“.

Такие выставки важно проводить в первую очередь для самих мастеров, считают организаторы мероприятия. „Конечно, сейчас многие любят покупать разные товары в интернете. Но я, например, как покупатель, люблю посмотреть, пощупать — тактильное ощущение многое значит. Да и не всегда картинка может соответствовать тому, что на самом деле есть, — говорит Инна. — Но именно самим мастерицам важно общаться с людьми, рассказывать о своем товаре, видеть, как покупатели радуются, восхищаются“.

Сейчас же украинские рукодельницы ищут разные возможности и площадки для проведения подобных ярмарок. Кафе, в котором проходила ярмарка, приготовило для всех посетителей эксклюзивный „крафтовый“ борщ. Все участники лотереи получили призы от украинских мастериц.

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