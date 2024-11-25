25.11.2024, 18:20
Просто случайность: смерть стала непредвиденным последствием секс-игры
ФОТО: | Delfi Meedia
Адвокат Владимир Садеков добился того, что прокурор согласился с утверждением: Валентина Ермолаева, которая убила своего сожителя во время сексуальной игры, просто была неосторожна, недостаточно ослабив ремень у него на шее.
Ещё на прошлой неделе проходил процесс по делу Валентины Ермолаевой, которая, по версии обвинения, убила своего сожителя, недостаточно ослабив ремень, который был у него на шее, после заранее оговоренного сигнала.
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