ЧП и криминал
25.11.2024, 18:20

Просто случайность: смерть стала непредвиденным последствием секс-игры

 
Валентина Ермолаева была признана виновной в причинении смерти по неосторожности
Валентина Ермолаева была признана виновной в причинении смерти по неосторожности
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Адвокат Владимир Садеков добился того, что прокурор согласился с утверждением: Валентина Ермолаева, которая убила своего сожителя во время сексуальной игры, просто была неосторожна, недостаточно ослабив ремень у него на шее.

Ещё на прошлой неделе проходил процесс по делу Валентины Ермолаевой, которая, по версии обвинения, убила своего сожителя, недостаточно ослабив ремень, который был у него на шее, после заранее оговоренного сигнала.

По статье об убийстве, в случае осуждения, ей могло быть назначено наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до 15 лет.

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