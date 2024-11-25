Бывший тренер эстонского фигуриста, который расстался с французской партнершей: „Марко не планирует вешать коньки на гвоздь“

Осенью 2024 года стало известно о завершении партнёрства в танцах на льду между Солен Мазенг и Марко Евгением Гайдаенко. Солен поделилась, что после чемпионата мира она не могла вернуться на лёд из-за психологической травмы, вызванной пережитым сексуальным насилием.

Солен признаёт, что после случившегося ей снились кошмары, и на улице у неё было ощущение, что кто-то следит за ней. „Это очень тяжело эмоционально,“ — говорит Солен. По её словам, Эстонский союз конькобежцев и Монреальская академия отреагировали с большим опозданием. Но на их поздние слова поддержки она не ответила. „Мне нужна была их поддержка в январе“.