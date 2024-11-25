25.11.2024, 21:05
Бывший тренер эстонского фигуриста, который расстался с французской партнершей: „Марко не планирует вешать коньки на гвоздь“
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно единственная взрослая эстонская пара в танцах на льду, Солен Мазенг и Марко Евгения Гайдаенко, объявила о своём распаде. Однако, по словам бывшего тренера Марко, спортсмен не намерен завершать карьеру и продолжит свою карьеру в фигурном катании.
Осенью 2024 года стало известно о завершении партнёрства в танцах на льду между Солен Мазенг и Марко Евгением Гайдаенко. Солен поделилась, что после чемпионата мира она не могла вернуться на лёд из-за психологической травмы, вызванной пережитым сексуальным насилием.
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