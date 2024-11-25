„Шизофреническая, кафкианская, сюрреалистическая ситуация“. Страсти вокруг военного полигона Нурсипалу не утихают

Пресс-секретарь НКО Тийу Ритари сказала, что, хотя территории вырубки находятся за пределами полигона, вырубка будет осуществляться в интересах полигона. Об этом, по ее словам, свидетельствует переписка между AS Eesti Raudtee и Департаментом окружающей среды в сентябре 2023 года, в которой обсуждалось, каким образом можно приспособить платформу станции Сымерпалу для погрузки военной техники. „Имеется письмо, на которое НКО ссылается в своем иске. Кроме того, волость инициировала тематическую планировку, а в ноябре 2023 года состоялось общественное собрание, в котором приняли участие Eesti Raudtee и RKIK (Государственный центр оборонных инвестиций - прим. ред.)“, — добавила пресс-секретарь НКО.