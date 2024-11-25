25.11.2024, 19:30
„Шизофреническая, кафкианская, сюрреалистическая ситуация“. Страсти вокруг военного полигона Нурсипалу не утихают(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 22 ноября, Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения ходатайство некоммерческого объединения жителей Вырумаа Meie Nursipalu об аннулировании 12 разрешений на вырубку, выданных для окрестностей полигона Сил обороны Эстонии.
Центр управления государственными лесами (RMK) передал Департаменту окружающей среды 12 лесохозяйственных извещений о вырубке леса. Места вырубки находились за пределами тренировочного поля Нурсипалу, но в непосредственной близости от него.
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