Новости Эстонии
25.11.2024, 19:30

„Шизофреническая, кафкианская, сюрреалистическая ситуация“. Страсти вокруг военного полигона Нурсипалу не утихают

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Предупреждающий знак у полигона Нурсипалу
Предупреждающий знак у полигона Нурсипалу
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В пятницу, 22 ноября, Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения ходатайство некоммерческого объединения жителей Вырумаа Meie Nursipalu об аннулировании 12 разрешений на вырубку, выданных для окрестностей полигона Сил обороны Эстонии.

Центр управления государственными лесами (RMK) передал Департаменту окружающей среды 12 лесохозяйственных извещений о вырубке леса. Места вырубки находились за пределами тренировочного поля Нурсипалу, но в непосредственной близости от него.

Пресс-секретарь НКО Тийу Ритари сказала, что, хотя территории вырубки находятся за пределами полигона, вырубка будет осуществляться в интересах полигона. Об этом, по ее словам, свидетельствует переписка между AS Eesti Raudtee и Департаментом окружающей среды в сентябре 2023 года, в которой обсуждалось, каким образом можно приспособить платформу станции Сымерпалу для погрузки военной техники. „Имеется письмо, на которое НКО ссылается в своем иске. Кроме того, волость инициировала тематическую планировку, а в ноябре 2023 года состоялось общественное собрание, в котором приняли участие Eesti Raudtee и RKIK (Государственный центр оборонных инвестиций - прим. ред.)“, — добавила пресс-секретарь НКО.

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