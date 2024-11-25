Комиссия по борьбе с коррупцией публично обсуждает ошибки руководства Eesti Energia(5)
Сегодня специальная комиссия по борьбе с коррупцией проведет внеочередное открытое заседание, посвященное ошибкам в управлении Eesti Energia AS, выявленным в ходе специального контроля.
Председатель комиссии Анастасия Коваленко-Кылварт пояснила, что поводом для обсуждения послужил доклад специального контроля, инициированного Министерством финансов. „Из доклада следует, что в управлении Eesti Energia имелись недочеты, которые повлекли за собой значительные нарушения в сфере защиты окружающей среды и экономический ущерб, а также повлияли на надежность работы распределительной сети. К сожалению, ошибки в управлении государственными предприятиями становятся систематическими. В связи с этим, в свою очередь, возникает вопрос о качестве надзора государства как владельца. Есть ли у государства стратегические цели в отношении каждого предприятия; осуществляется ли контроль в достаточной мере; уделяется ли необходимое внимание предотвращению рисков и в том числе – рисков коррупции?“ – отметила председатель.
В ходе специального контроля были проанализированы четыре сферы. В общей сложности было представлено 35 замечаний. Более серьезные нарушения были выявлены в сфере финансовых рисков и соблюдения экологических требований. Выбросы более старых электростанций и заводов по производству масел превышают нормы, установленные комплексным разрешением. Также были совершены убыточные сделки по снижению рисков. Кроме того, имелись недостатки в обеспечении работоспособности распределительной сети.
На внеочередное заседание приглашены представитель Министерства финансов и представители Eesti Energia. Заседание началось в 13:15 в зале совещаний L332.
Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.