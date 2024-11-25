Предан огласке разговор пилотов DHL с центром управления полетами перед падением самолета

В понедельник предали огласке разговор пилотов с центром управления полетами перед самой катастрофой. Им на YouTube поделился Наглис Андреюнас.

На записи слышно, что пилот здоровается с работниками центра, ему отвечают. Работник центра передает информацию о том, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м).

Пилот интересуется видимостью и будет ли возможность получить указания ILS (instrument landing system), то есть инструментальной системы посадки (наиболее распространённая в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам) в случае плохой видимости. Позже центр сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 2700 футов (800 м) и подтвердил возможность использования ILS. Пилот ответил: „OK, 800 метров“.

Известно, что на борту самолета были четверо членов экипажа — два пилота и два работника. Разбился Boeing 737-400, полет осуществляла компания SWIFT Air. По данным портала Airfleets, это был достаточно старый самолет.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром в Вильнюсе недалеко от столичного аэропорта рядом с жилым домом упал и разбился самолет немецкой компании DHL, по предварительным данным, пилот самолета погиб.

Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника. По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы, самолет упал во двор двухэтажного жилого дом. Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание. Другой пилот скончался (по данным портала LRT - это гражданин Испании). Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших. Всего на борту было 4 человека — два пилота и два сотрудника DHL.

Самолет летел из Лейпцига, его оператор — компания SWIFT Air. DHL арендует этот самолет. Представитель DHL в Литве сообщил, что компания расследует обстоятельства происшествия. По словам Аушры Руткаускене, самолет регулярно перевозил грузы бизнес-клиентов и частных лиц и в нем не было ничего, что могло бы вызвать подозрения.