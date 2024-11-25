ВИДЕО и ФОТО | В Таллинне возле автозаправки открытым пламенем горела закусочная

Прибывшие на место через 5 минут спасатели начали быстро тушить возгорание. Пожару присвоена 3 степень. На месте работали 5 команд: Нымме, Ида-Харью, Лиллекюла, Кесклинна и Ляэне-Харью.

По словам руководителя коммуникационного отдела Спасательного департамента Сийма Палу, в районе очень много дыма, закусочная горела открытым пламенем.

Пожар был локализован в 13:00 и потушен к 13:21. Пострадавших нет.

Рядом с заведением быстрого питания также находится заправка, по словам Сийма Палу, спасатели уделили ей особое внимание. Заправочная станция рядом с закусочной в результате пожара не пострадала.