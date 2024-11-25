В Эстонию не пустили 6 граждан Украины

В минувшие выходные пограничники на Нарвском пограничном пункте предотвратили въезд в Эстонию шести гражданам Украины, четырем гражданам Узбекистана, двум гражданам Грузии, одному гражданину России и одному гражданину Парагвая. Основные причины отказа, по сообщению пресс-службы ведомства, заключались в отсутствии необходимых документов, неясных объяснениях или в том, что они представляли угрозу общественному порядку.