25.11.2024, 14:35
В Эстонию не пустили 6 граждан Украины(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сообщает пресс-служба Идаской префектуры, на въезде в Эстонию развернули 14 иностранцев, у шестерых из них - украинское гражданство.
В минувшие выходные пограничники на Нарвском пограничном пункте предотвратили въезд в Эстонию шести гражданам Украины, четырем гражданам Узбекистана, двум гражданам Грузии, одному гражданину России и одному гражданину Парагвая. Основные причины отказа, по сообщению пресс-службы ведомства, заключались в отсутствии необходимых документов, неясных объяснениях или в том, что они представляли угрозу общественному порядку.