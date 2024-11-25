Средняя зарплата выросла на 8,1%, самый большой рост зарплаты отмечен на Хийумаа

„Размер роста заработной платы варьируется в зависимости от уезда, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего зарплата выросла в Хийуском (10,7%), Тартуском (9,7%) и Ида-Вируском (9,1%) уездах“, — сказала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

Самой высокой средняя брутто-зарплата была в Таллинне (2307 евро), Харьюмаа (включая Таллинн, 2200 евро) и Тарту (1962 евро). Самой низкой в третьем квартале этого года зарплата была в Валгаском (1452 евро), Выруском (1477 евро) и Ляэнеском (1485 евро) уездах. Как отметила аналитик, если посмотреть на тенденцию изменения заработной платы, то ее рост остается более медленным, чем в прошлом году.

Медианная зарплата в третьем квартале этого года составляла 1620 евро, в 2023 году в это же время она составляла 1500 евро. Медианная зарплата — показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей.

Наиболее высокой медианная зарплата была в Таллинне (1900 евро), Харьюском (включая Таллинн, 1821 евро) и Тартуском (1661 евро) уездах. Самой низкой медианная зарплата была в Выруском (1252 евро), Валгаском (1271 евро) и Ида-Вируском (1272 евро) уездах.

В семи профессиональных группах средняя зарплата выше, чем в среднем по стране

Как сказала Сигрид Саагпакк, в третьем квартале этого года средняя месячная брутто-зарплата была самой высокой в сфере информации и связи (3506 евро), финансовой и страховой деятельности (3068 евро) и в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (2540 евро).

Самые низкие средние зарплаты-брутто были зафиксированы в сфере размещения и питания (1285 евро), в других сферах обслуживания (1311 евро) и в сфере недвижимости (1366 евро). „По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплаты больше всего выросли в сфере здравоохранения и социального попечения (10,6%) и образования (9,6%)“, — отметила Саагпакк.