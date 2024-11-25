ОБЗОР ВИДЕО | До последних мгновений казалось, что посадка проходит в штатном режиме. Смотрите путь упавшего в Вильнюсе самолета

С помощью шведского онлайн-сервиса Flighradar24 можно реконструировать последний полет грузового самолета Boeing 737 авиакомпании Swiftair и попытаться понять, что пошло не так. Посмотреть траекторию полета можно здесь.

Самолет, не долетев до аэродрома, упал в Вильнюсе на улице Жирню. Точные обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

Как сказал мэр Вильнюса Валдас Бенскункас, самолет, к счастью, упал не на дом, а во дворе, задев крылом часть здания. „Все 12 жителей дома живы, их эвакуировали“, - сказал Бенкунскас.

· Смотрите видеозаписи с бортовых камер и камер наблюдения с места крушения самолета:

В Вильнюсе упал грузовой самолет компании DHL. Видеозаписи с бортовых камер и камер наблюдения:

· Смотрите видеозаписи с бортовых камер и камер наблюдения с места крушения самолета:

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