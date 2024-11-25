Новости Эстонии
25.11.2024, 10:46

Советник президента Алара Кариса сидит на двух стульях одновременно. Ханнес Хамбург: точек соприкосновения мало

 
„Прежде всего, я помогаю размещать сообщения в различных каналах и форматах“, - Ханнес Хамбург.
„Прежде всего, я помогаю размещать сообщения в различных каналах и форматах“, - Ханнес Хамбург.
ФОТО: Delfi Meedia

Сегодня, 25 ноября, к обязанностям советника президента Алара Кариса по коммуникациям приступил Ханнес Хамбург, являющийся также партнером коммуникационного бюро, носящего его имя. Хамбург сказал, что сообщил Канцелярии президента и главе государства о своих клиентах.

Хамбург является основателем коммуникационного бюро Hamburg ja Partnerid. Бюро, как сказано на сайте, строит работу таким образом, чтобы учитывать интересы клиентов и добиваться результатов. На состоявшейся в мае церемонии Kuldmuna, на которой вручают призы лучшим агентствам в области маркетинга и их креативным сотрудникам, Hamburg ja Partnerid было названо коммуникационным агентством года, т.е. в этой сфере бюро занимает лидирующие позиции.

Теперь Хамбург стал правой рукой Алара Кариса в сфере пиара. „Моя работа заключается в том, чтобы консультировать президента, поддерживать связь с другими советниками и с отделом коммуникации аппарата президента. В частности, я помогаю размещать сообщения в различных каналах и форматах“, - сказал Хамбург порталу Delfi.

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