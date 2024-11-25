25.11.2024, 10:46
Советник президента Алара Кариса сидит на двух стульях одновременно. Ханнес Хамбург: точек соприкосновения мало
ФОТО:
Сегодня, 25 ноября, к обязанностям советника президента Алара Кариса по коммуникациям приступил Ханнес Хамбург, являющийся также партнером коммуникационного бюро, носящего его имя. Хамбург сказал, что сообщил Канцелярии президента и главе государства о своих клиентах.
Хамбург является основателем коммуникационного бюро Hamburg ja Partnerid. Бюро, как сказано на сайте, строит работу таким образом, чтобы учитывать интересы клиентов и добиваться результатов. На состоявшейся в мае церемонии Kuldmuna, на которой вручают призы лучшим агентствам в области маркетинга и их креативным сотрудникам, Hamburg ja Partnerid было названо коммуникационным агентством года, т.е. в этой сфере бюро занимает лидирующие позиции.
Уже подписаны?