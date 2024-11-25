Экономика
25.11.2024, 07:43

Nordica начала массовые увольнения. Пилотов в списке немного. Кто именно будет сокращен?

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В Европе есть интерес к увольняемым сотрудникам
Xfly (Regional Jet) и Nordica прекратят свою деятельность. Объявлены первые увольнения, в основном, это конторские служащие
Xfly (Regional Jet) и Nordica прекратят свою деятельность. Объявлены первые увольнения, в основном, это конторские служащие
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Обанкротившаяся авиакомпания Nordica сообщила в пятницу в Кассу по безработице об увольнении 176 человек. Большинство из тех, кто теряет работу, являются обычными офисными работниками. В списке увольнений менее десяти пилотов, пишет Delfi Ärileht.

Министр инфраструктуры Владимир Свет заявил после объявления о банкротстве принадлежащей государству компании Nordica, что в Эстонии придется сократить 286 человек. В пятницу Касса по безработице получила уведомления о коллективном увольнении от Nordica Aviation Group и ее дочерней компании Regional Jet. Первая сокращает 15 сотрудников, вторая — 161. То есть всего будет сокращено 176 человек. Касса по безработице не смогла прокомментировать, почему не были поданы уведомления о сокращении остальных 110 сотрудников, но предполагалось, что, вероятно, уведомлений о сокращении от авиакомпании будет больше.

„Исходя из отчетов, можно сказать, что сотрудников в офисе больше, чем людей, непосредственно связанных с авиацией“, - говорит советник по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль. В списке менее десяти пилотов, а также есть механики, специалисты по техническому обслуживанию и другие профессии, связанные с авиацией. Но есть и вполне обычные офисные служащие – бухгалтер, маркетолог, продавец, HR-специалист и т. д. По данным Кооля, соотношение примерно 70/30 в пользу офисной работы.

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