Nordica начала массовые увольнения. Пилотов в списке немного. Кто именно будет сокращен?(2)
Обанкротившаяся авиакомпания Nordica сообщила в пятницу в Кассу по безработице об увольнении 176 человек. Большинство из тех, кто теряет работу, являются обычными офисными работниками. В списке увольнений менее десяти пилотов, пишет Delfi Ärileht.
Министр инфраструктуры Владимир Свет заявил после объявления о банкротстве принадлежащей государству компании Nordica, что в Эстонии придется сократить 286 человек. В пятницу Касса по безработице получила уведомления о коллективном увольнении от Nordica Aviation Group и ее дочерней компании Regional Jet. Первая сокращает 15 сотрудников, вторая — 161. То есть всего будет сокращено 176 человек. Касса по безработице не смогла прокомментировать, почему не были поданы уведомления о сокращении остальных 110 сотрудников, но предполагалось, что, вероятно, уведомлений о сокращении от авиакомпании будет больше.