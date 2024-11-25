Nordica начала массовые увольнения. Пилотов в списке немного. Кто именно будет сокращен?

Министр инфраструктуры Владимир Свет заявил после объявления о банкротстве принадлежащей государству компании Nordica, что в Эстонии придется сократить 286 человек. В пятницу Касса по безработице получила уведомления о коллективном увольнении от Nordica Aviation Group и ее дочерней компании Regional Jet. Первая сокращает 15 сотрудников, вторая — 161. То есть всего будет сокращено 176 человек. Касса по безработице не смогла прокомментировать, почему не были поданы уведомления о сокращении остальных 110 сотрудников, но предполагалось, что, вероятно, уведомлений о сокращении от авиакомпании будет больше.