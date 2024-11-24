Директора школ о переходе на эстонский язык обучения: драматизировать можно всегда

Хотя рабочим языком в школах является эстонский, это не мешает ученикам вне уроков разговаривать друг с другом на русском языке - по словам Родиченко, это нормально и детей нельзя заставлять общаться на эстонском языке, передает RusERR. „Мы должны сделать так, чтобы дети захотели начать говорить на красивом эстонском языке“, – сказал директор, подчеркнув важность примеров для подражания.

Руководители школ испытывают сильную критику со стороны общества. „В настоящий момент школы нашего типа находятся под особым вниманием, и предполагается, что школа и классы идеальны. Сейчас мы изучаем немного меньше математики и естественных наук, больше изучаем язык. Но в Эстонии есть и эстоноязычные школы, у которых также другой график. Здесь нет драмы, но если вы хотите драмы, вы всегда можете устроить драму“, – сказала Леэдо-Кюнгас.

По мнению руководителей школ, утверждения о том, что русские родители живут в мире совершенно другого языка и другой культуры, преувеличены. „Девять из десяти родителей общаются со мной на эстонском языке“, – сказала Леэдо, а Родиченко отметил, что в его школе так делают шесть из десяти, но подчеркнул, что их конечно не так много, как предполагается.

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