24.11.2024, 19:30
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Пострадал пассажир
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 13:45 Центр тревоги получил сообщение об аварии в волости Саку на Мурумяэ теэ.
По первоначальным данным, управлявший автомобилем Kia Sorento 68-летний мужчина потерял контроль над машиной и съехал с дороги, подтвердил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA). Автомобиль перевернулся на крышу.
Находившуюся в машине в качестве пассажира 65-летнюю женщину доставили в больницу.
Водитель был трезв и имеет водительские права. При каких обстоятельствах произошла авария, полиция выяснит в ходе начатого делопроизводства.