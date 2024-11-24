Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Пострадал пассажир

По первоначальным данным, управлявший автомобилем Kia Sorento 68-летний мужчина потерял контроль над машиной и съехал с дороги, подтвердил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA). Автомобиль перевернулся на крышу.

Находившуюся в машине в качестве пассажира 65-летнюю женщину доставили в больницу.

Водитель был трезв и имеет водительские права. При каких обстоятельствах произошла авария, полиция выяснит в ходе начатого делопроизводства.